بتروتريد | رابط موقع "Petrotrade" لقراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي وطريقة دفع الفاتورة عبر رابط الموقع الرسمي بعد قرار (إيقاف مرور المحصلين )





تصدر بتروتريد، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر، وذلك بعد إعلان شركة الخدمات التجارية البترولية ( بتروتريد - Petrotrade ) عن استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي حتى يوم 15 من الشهر الجاري يونيو 2020، وذلك بعد قرار إيقاف مرور المحصلين التابعين للشركة للمنازل، ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).





موعد قراءة العداد عبر موقع بتروتريد:

ناشدت شركة بتروتريد عملائها الكرام، بإبلاغ قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، اعتبارًا من اليوم 1 يونيو، وحتى يوم 15 من كل شهر ميلادي.





وكشفت بتروتريد ، عن أنه سيتم التبليغ من داخل المنزل عن قراءة العداد ودفع الفواتير عن طريق خانات عداد الغاز، في أقل من دقيقة من الهاتف المحمول من خلال اتباع الإرشادات، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة.





رابط موقع بتروتريد لقراءة العداد :

يمكن الآن للمواطنين البدء في تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، عبر موقع بتروتريد، من خلال الرابط التالي ( اضغط هنا ).





طريقة دفع فواتير الغاز الطبيعي بعد قراءة العداد عبر بتروتريد:

- الاتصال بخدمة العملاء أو الكول سنتر عبر الخط الساخن (1122)، ماعدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعه 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.





- أو الاتصال عن طريق الخط الأرضي بالخدمة الصوتية على رقم (09000727).





- أو عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل (أمان - مصاري - فوري).





- أو على الرقم (5727) من أي تليفون محمول لتسجيل القراءة بشكل آلى في أي وقت خلال الأسبوع.



