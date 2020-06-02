Advertisements

بتروتريد | رابط موقع "Petrotrade" لقراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي وطريقة دفع الفاتورة عبر رابط الموقع الرسمي بعد قرار (إيقاف مرور المحصلين)

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:03 ص
قراءة عداد الغاز - بتروتريد
قراءة عداد الغاز - بتروتريد

بتروتريد | رابط موقع "Petrotrade" لقراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي وطريقة دفع الفاتورة عبر رابط الموقع الرسمي بعد قرار (إيقاف مرور المحصلين)

تصدر بتروتريد، محرك بحث جوجل (الأكثر بحثًا) في مصر،وذلك بعد إعلان شركة الخدمات التجارية البترولية (بتروتريد - Petrotradeعن استقبال قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي حتى يوم 15 من الشهر الجاري يونيو 2020، وذلك بعد قرار إيقاف مرور المحصلين التابعين للشركة للمنازل، ضمن الإجراءات المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

موعد قراءة العداد عبر موقع بتروتريد:
ناشدت شركة بتروتريد عملائها الكرام، بإبلاغ قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، اعتبارًا من اليوم 1 يونيو، وحتى يوم 15 من كل شهر ميلادي.

وكشفت بتروتريد، عن أنه سيتم التبليغ من داخل المنزل عن قراءة العداد ودفع الفواتير عن طريق خانات عداد الغاز، في أقل من دقيقة من الهاتف المحمول من خلال اتباع الإرشادات، وذلك على الموقع الإلكتروني للشركة.

رابط موقع بتروتريد لقراءة العداد:
يمكن الآن للمواطنين البدء في تسجيل قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي، اعتبارًا من اليوم الثلاثاء، عبر موقع بتروتريد، من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

طريقة دفع فواتير الغاز الطبيعي بعد قراءة العداد عبر بتروتريد:
- الاتصال بخدمة العملاء أو الكول سنتر عبر الخط الساخن (1122)، ماعدا الجمعة والسبت والإجازات الرسمية من الساعه 9 صباحًا وحتى الساعة 2 ظهرًا.

- أو الاتصال عن طريق الخط الأرضي بالخدمة الصوتية على رقم (09000727).

- أو عبر شركات الدفع الإلكتروني مثل (أمان - مصاري - فوري).

- أو على الرقم (5727) من أي تليفون محمول لتسجيل القراءة بشكل آلى في أي وقت خلال الأسبوع.

بتروتريد | رابط موقع "Petrotrade" لقراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي وطريقة دفع الفاتورة عبر رابط الموقع الرسمي بعد قرار (إيقاف مرور المحصلين)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

قراءة عداد الغاز الطبيعي المنزلي قراءة عداد الغاز الطبيعي قراءة عداد الغاز طريقة دفع فواتير الغاز الطبيعي شركة الخدمات التجارية البترولية دفع فواتير الغاز الطبيعي دفع فاتورة الغاز بتروتريد petrotrade

أخبار تهمك

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

منذ ساعتين و 31 دقيقة

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

كر وفر أمام البيت الأبيض.. والشرطة تتدخل بـ"المروحيات"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 16 ساعة

موضوعات متعلقة

فاتورة غاز مايو 2019 الآن – عبر موقع شركه بتروميد.. الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت

فاتورة الغاز شهر مايو 2019 | عبر موقع شركة بتروتريد | الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها عبر الإنترنت

استعلم عن فاتورة مياه شهر مايو 2019.. استكشف قيمة فاتورة المياه بجميع المحافظات

فاتورة غاز مايو 2019 الآن – عبر موقع شركة بتروميد.. الاستعلام عن الفاتورة وطرق سدادها

فاتورة التليفون الارضي لشهر يناير 2020 عبر رابط موقع المصرية للاتصالات خطوات الاستعلام وطرق السداد billing.te

"البترول": منع قراءة عدادات الغاز من داخل المنازل

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين