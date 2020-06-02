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دينا حويدق | إصابة الإعلامية Dina Hwaidak مقدمة برنامج It's Show time بفيروس كورونا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:44 ص
دينا حويدق
دينا حويدق
أعلنت الإعلامية دينا حويدق Dina Hwaidak، مذيعة قناة CBC ومقدمة برنامج It's Show time، أمس الإثنين الموافق 1/6/2020، عن إصابتها بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكتبت دينا حويدق Dina Hwaidak عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تعليقا قائلة: "شباب أجريت اختبار فيروس كورونا واكتشفت أنها إيجابية، برجاء اختبروا أنفسكم إذا كنتم تعاملتم معي خلال الأسبوع الماضي"، وتفاعل ممعها عدد كبير من جمهورها مع هذا المنشور متمنين لها الشفاء العاجل.

جدير بالذكر أن دينا حويدق Dina Hwaidak تقدم برنامج "it's show time"، المذاع عبر قناة CBC الفائية، ويشاركها في تقديم البرنامج الإعلامية مها الصغير زوجة الفنان أحمد السقا.

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