خطة نيوكاسل لاقتحام دوري أبطال أوروبا

كشف لورينت روبرت نجم فريق نيوكاسل الإنجليزي سابقًا عن طموحاته الجديدة لفريق وهو أن يقوده يقود الملاك الجدد المحتملين النادي إلى العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع اقتراب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على أسهم النادي لكنه ينتظر موافقة رابطة الدوري الإنجليزي.

وقال روبرت لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "سعيد بعملية الاستحواذ، السعودية لأنني أعتقد أن نيوكاسل يمكنه العودة مجدداً لأعلى المستويات وأعتقد أن النادي كبير بشكل كاف لذلك لأنه له تاريخ طويل في الدوري الإنجليزي".

وأضاف روبرت: "حينما لعبت لفريق نيوكاسل لم يكن مركز الفريق جيدًا بعد ذلك في الموسم الأول لي أنهينا الدوري في المركز الرابع، وفي الموسم الذي يليه كنا الثالث ولعبنا في دوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب أنت تريد لعب كرة القدم، أردت أن العب في هذه المنافسة كل عام حينما كنت في باريس سان جيرمان.. كان مدربنا السير بوبي روبسون، ولعبت مع لاعبين عظماء".