Advertisements

خطة نيوكاسل لاقتحام دوري أبطال أوروبا

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:32 ص
نيوكاسل
نيوكاسل
وكالات

كشف لورينت روبرت نجم فريق نيوكاسل الإنجليزي سابقًا عن طموحاته الجديدة لفريق وهو أن يقوده يقود الملاك الجدد المحتملين النادي إلى العودة للمشاركة في دوري أبطال أوروبا مع اقتراب صندوق الاستثمارات العامة السعودي من الاستحواذ على أسهم النادي لكنه ينتظر موافقة رابطة الدوري الإنجليزي.

 

وقال روبرت لشبكة سكاي سبورتس البريطانية: "سعيد بعملية الاستحواذ، السعودية لأنني أعتقد أن نيوكاسل يمكنه العودة مجدداً لأعلى المستويات وأعتقد أن النادي كبير بشكل كاف لذلك لأنه له تاريخ طويل في الدوري الإنجليزي".

 

وأضاف روبرت: "حينما لعبت لفريق نيوكاسل لم يكن مركز الفريق جيدًا بعد ذلك في الموسم الأول لي أنهينا الدوري في المركز الرابع، وفي الموسم الذي يليه كنا الثالث ولعبنا في دوري أبطال أوروبا، ولهذا السبب أنت تريد لعب كرة القدم، أردت أن العب في هذه المنافسة كل عام حينما كنت في باريس سان جيرمان.. كان مدربنا السير بوبي روبسون، ولعبت مع لاعبين عظماء".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيوكاسل عودة الدوري الانجليزي دوري ابطال اوروبا الدوري الانجليزي

أخبار تهمك

كر وفر أمام البيت الأبيض.. والشرطة تتدخل بـ"المروحيات"

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

منذ ساعتين و 29 دقيقة

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق" (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 10 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 13 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 16 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ يوم

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

هنري ليس وحده.. نجوم خيم "الفشل" على عامهم التدريبي الأول

"بوكيتينو" يتحدث عن معجزة توتنهام المنتظرة

أليجري يغضب كريستيانو رونالدو ويدفعه للانقلاب على يوفنتوس

صلاح يقود التشكيلة المتوقعة لليفربول في مواجهة نابولي بدوري الأبطال

مورينيو يُعلنها: لا أحد يفوق مهارة رونالدو

بعد اقتراب السعودية من شراءه.. كل ما تريد معرفته عن نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (فيديو)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين