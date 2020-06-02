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عاجل.. الجيش الأمريكي ينتشر بشكل مكثف في محيط البيت الأبيض

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 06:56 ص
الجيش الأمريكي
الجيش الأمريكي
الفجر
أفادت قناة "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل، بوجود انتشار مكثف للجيش الأمريكي، في محيط البيت الأبيض.

وحدث خلال الساعات الماضية كر وفر حدث بين المتظاهرين وقوات الأمن في محيط البيت الأبيض، بينما انطلقت مروحيات للشرطة تحاول إبعاد المتظاهرين من شوارع واشنطن.

وفي وقت سابق، وقعت اشتباكات أمام البيت الأبيض، بين متظاهرين احتجاجات على مقتل جورج فلويد، وقوات مكافحة الشغب التي تحاول فض هذه المظاهرات.

وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض تمهيدا لتطبيق قرار حظر التجول.

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد، لافتا إلى أنه سيعمل على احترام قانون البلاد.

وأضاف "ترامب"، أنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، مشددا على أن "هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية".

قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم.

وأضاف "ترامب" في كلمة له بثتها "سكاي نيوز عربية"، أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص.

وتابع الرئيس الأمريكي: سأتخذ قرار بنشر الجيش في حال تصاعدت الأمور لضبط الأمن والنظام بسرعة.

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