Advertisements

الأهلي يرفض التفريط فى اليو بادجي

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 05:33 ص
أليو بادجي
أليو بادجي
محمد جمال


يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإستفادة الكاملة من المهاجم السنغالي اليو بادجي لاعب الفريق والمنضم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق رابييد فيينا النمساوي.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن من الممكن أن يرحل بادجي عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، للتعاقد مع صفقة هجومية خلال الميركاتو الصيفي.

وأكدت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرفض رحيل بادجي ويرغب فى إعطاء اللاعب فرصته كاملة خلال الفترة القادمة.

وكان فايلر قد خرج من حساباته المهاجم المغربي وليد أزارو والمُعار لصفوف الاتفاق السعودي خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية، ورفض المدرب عودته من جديد بنهاية الموسم.

أخبار تهمك

كر وفر أمام البيت الأبيض.. والشرطة تتدخل بـ"المروحيات"

منذ أقل من ساعتين

"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق"

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى: سيصدر قرار بفتح المساجد قريبا

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

منذ ساعتين و 33 دقيقة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 13 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 10 ساعات

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

منذ حوالي 5 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ يوم

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
01:17 ص

عاجل.. عمرو أديب يحذر من وباء جديد سيضرب العالم العام المقبل (تفاصيل)

عاجل.. "الصحة" تحدد أسعار علاج كورونا بالمستشفيات الخاصة (تفاصيل)

03:51 ص

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

08:39 م

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين