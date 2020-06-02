الأهلي يرفض التفريط فى اليو بادجي









يسعي رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على الإستفادة الكاملة من المهاجم السنغالي اليو بادجي لاعب الفريق والمنضم خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية قادمًا من فريق رابييد فيينا النمساوي.





وكانت تقارير صحفية قد أشارت أن من الممكن أن يرحل بادجي عن صفوف الفريق خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة، للتعاقد مع صفقة هجومية خلال الميركاتو الصيفي.





وأكدت تقارير صحفية أن رينيه فايلر المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي يرفض رحيل بادجي ويرغب فى إعطاء اللاعب فرصته كاملة خلال الفترة القادمة.



