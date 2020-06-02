ليلى علوي تلخص سنة 2020 بصور من أعمالها الفنية





شاركت الفنانة ليلي علوي، جمهورها بصورة لها، عبر حسابها الشخصي بموقع الصور تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".وقامت ليلي علوي بتجميع مجموعة من صور شخصيتها في أعمالها الدرامية والسينمائية التي شاركت فيها على مدار حياتها الفنية، وعلقت عليها قائلة:" ملخص 2020 لحد دلوقتي"، في إشارة منها إلى أزمة "كورونا".وكانت علوي، قد وجهت ارسالة شكر للطبيب محمود سامي الذى فقد بصره خلال علاج مصابى فيروس كورونا، حيث نشرت صورة له عبر حسابها بموقع "انستجرام"، معلقة عليها قائلة:"تحية تقدير وإجلال للطبيب محمود سامي، أنت مثال عظيم للتفاني في آداء العمل، وبحضرتك وأمثالك مصر هتقدر تعدي الأزمة دي، وزي ما وقفت مع مصر في أزمتها، مصر كلها واقفة معاك لحد ما تقوم بالسلامة ونتبارك برجوعك للفريق الطبي المصري".في سياق منفصل، نشرت الفنانة ليلى علوي، عقب مشاهدتها الحلقة ال 28من مسلسل الاختيار، فيديو لها وهى تبكى بعد تأثرها بهذه الحلقة، وعبرت عن ذلك قائلة "كنت بتفرج على حلقة انهارده من الاختيار يارب ارحمهم يارب ويكون جمب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، لازم نعرف أي اللى بيحصل ومش ننساهم ونقرأ لهم الفاتحة، ربنا يرحمهم يارب ويصبر أهاليهم".