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محمد أبو داوود أفضل ممثل دور ثان في استفتاء "الفجر الفني" اليوم يليه محمد علاء

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 03:35 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
تفوق الفنان محمد أبو داوود على الفنان محمد علاء في استفتاء "الفجر الفني" في قائمة أفضل ممثل دور ثان في رمضان 2020، اليوم الموافق الثلاثاء 2 يونيو.

وجاء محمد أبو داوود في المركز الأول، حيث حصد8610 صوت بنسبة مايعادل 14%، ثم يليه في المركز الثانى محمد علاء.


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يذكر أن محمد أبو داوود خاض السباق الرمضاني بمسلسل "فرصة تانية"، وهو من بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، هبة مجدي، إدوارد، وهبة عبدالغني، وكريم عبدالخالق، وعصام السقا، وغفران محمد، وهو من تأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، وإخراج مرقس عادل.

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