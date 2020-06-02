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أحمد فهمى يتفوق على أكرم حسنى كأفضل ممثل كوميدي في استفتاء"الفجر الفني" اليوم

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 02:51 ص
بوابة الفجر
نادين نجدي
تفوق الفنان أحمد فهمى على زميله الفنان أكرم حسنى، في استفتاء "الفجر الفني" كأفضل ممثل كوميدى في رمضان 2020، اليوم الموافق الثلاثاء 2 يونيو.

وجاء أحمد فهمى في المركز الأول، حيث حصد 22378 صوت مايعادل 25,88%


ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828

يذكر أن الثنائي "فهمى، حسنى"، خاضوا السباق الرمضاني بمسلسل "رجالة البيت"، وهو من بطولتهما ويشاركهم في البطولة كلا من ويزو، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، والطفل إسماعيل أحمد الجندى، وعدد من ضيوف الشرف، أبرزهم: أيتن عامر وميرهان حسين، وتأليف أيمن وتار، وإخراج أحمد الجندى، وإنتاج شركة سينرجى

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