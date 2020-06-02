"ضرب الرمل" يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل مسلسل خليجي لعام 2020

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تصدر مسلسل ضرب الرمل الاستفتاء الذي نظمه الفجر الفني، وذلك ضمن فئة أفضل مسلسل خليجي خلال عام 2020.



حيث حصل مسلسل ضرب الرمل على 5927 صوت وتصدر الاستفتاء متفوقًا على باقي المسلسلات الخليجية.



يذكر أن العمل يتناول التغيرات التي طرأت على المجتمع السعودي خلال ثلاثة عقود، وانعكاس فترة ما يقرب من 30 عامًا على المجتمع، من خلال قصة شقير الذي عانى طوال حياته بعد وفاته والده ووصوله إلى مركزه الحالي.



المسلسل من ﺇﺧﺮاﺝ: ماجد الربيعان (مخرج) تامر الشيخ (مخرج منفذ) و ﺗﺄﻟﻴﻒ: محمد المزيني ومن بطولة ريتا حرب وخالد عبد الرحمن وليلى السلمان.