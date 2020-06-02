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سجادة صلاة خاصة.. تعرف على شروط فتح المساجد (فيديو)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:09 ص
أمنية فوزي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن وزارة الأوقاف تعمل على ملف إعادة فتح دور المساجد، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بتوفير 320 ألف متر سجاد جديد للمساجد.
وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه لن يسمح بالدخول للمساجد إلا بسجادة صلاة خاصة بكل فرد، ولن يتم فتح أماكن الوضوء حتى إذا تم فتح دور العبادة.
وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن ملف فتح دور العبادة، هو الأكثر جاهزية خلال الفترة الحالية، وأن الأوقاف ستضع ضوابط واضحة لإعادة الصلوات في المساجد.
ولفت إلى أن قرار إعادة فتح المطاعم للمواطنين أقرب من أي وقت مضى، وأنه إذا تم فتح المطاعم للمواطنين سيكون بضوابط صارمة، وأنه سيكون هناك عقوبات رادعة لمخالفة ضوابط إعادة فتح المطاعم.
وأورد أنه ليس هناك موعد محدد لعودة الطيران، ولكن كل ما يعلن عنه ما زال توقعات، وأن كل هذه الموضوعات ستكون معروضة أمام اللجنة، وسيتم عودة الطيران عودة تدريجية مثله مثل باقي القطاعات.
خروج 410 مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.
ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
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