سجادة صلاة خاصة.. تعرف على شروط فتح المساجد (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن وزارة الأوقاف تعمل على ملف إعادة فتح دور المساجد، لافتًا إلى أن وزارة الأوقاف قامت بتوفير 320 ألف متر سجاد جديد للمساجد.





وأضاف "سعد"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه لن يسمح بالدخول للمساجد إلا بسجادة صلاة خاصة بكل فرد، ولن يتم فتح أماكن الوضوء حتى إذا تم فتح دور العبادة.





وأشار المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إلى أن ملف فتح دور العبادة، هو الأكثر جاهزية خلال الفترة الحالية، وأن الأوقاف ستضع ضوابط واضحة لإعادة الصلوات في المساجد.





ولفت إلى أن قرار إعادة فتح المطاعم للمواطنين أقرب من أي وقت مضى، وأنه إذا تم فتح المطاعم للمواطنين سيكون بضوابط صارمة، وأنه سيكون هناك عقوبات رادعة لمخالفة ضوابط إعادة فتح المطاعم.





وأورد أنه ليس هناك موعد محدد لعودة الطيران، ولكن كل ما يعلن عنه ما زال توقعات، وأن كل هذه الموضوعات ستكون معروضة أمام اللجنة، وسيتم عودة الطيران عودة تدريجية مثله مثل باقي القطاعات.











