متحدث الوزراء يكشف مفاجأة صادمة عن إصابات كورونا (فيديو)

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن رئيس الحكومة وجه المحافظين بالمتابعة الآنية للمستشفيات، معلنًا تشكيل لجنة من الجهات المعنية في كل محافظة لمتابعة أزمة كورونا، ومتابعة المستشفيات.





وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "الحدث"، أن كل محافظة سيكون لها الخط الساخن لها بالإضافة إلى رقم 105، وأنه سيكون هناك تواصل مباشر بين لمحافظين ورئيس الوزراء لمتابعة أزمة كورونا.

ولفت إلى أنه تم زيادة 320 مستشفى لفرز وعزل مصابي كورونا بجميع أنحاء الجمهورية، وأنه يتم فرز وعزل المصابين بكورونا يتم بطريقة لا مركزية.





وأشار إلى أن إصابات كورونا الفعلية في كل دول العالم أعلى من المعلن عنه، موضحًا أن النظرية الخاصة بأن أعداد إصابات كورونا على الواقع أعلى من المعلن عنه تنطبق على جميع دول العالم؛ لأنه لا أحد يستطيع تحديد العدد، ولكن الوفيات المعلنة من فيروس كورونا هي الواقع الفعلي.





وكشف عن أن الالتهاب الرئوي هو السبب الرئيس للإصابات بفيروس كورونا، وأن معدلات الوفيات في مصر منخفضة هذا العام مقارنة بباقي الأعوام، لافتًا إلى أن الوفيات المعلنة بسبب كورونا دقيقة جدًا؛ لأن شهادات الوفيات تكشف أسباب الوفاة.





ونوه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنهم يراجعون الحالة الصحية والوبائية بصورة دقيقة، لافتًا إلى أن قرارات الحكومة بإعادة فتح بعض القطاعات المختلفة يتم اتخاذها بعد دراسة دقيقة.





وتابع أن لجنة إدارة الأزمة ستنظر اتخاذ قرارات جديدة في اجتماعها هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن فتح دور العبادة والنوادي والمطاعم على أجندة لجنة الأزمة، وأن كل المواعيد الموضوعة حتى الآن ما زالت تكهنات.











