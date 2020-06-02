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متحدث الوزراء يكشف مفاجأة صادمة عن إصابات كورونا (فيديو)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 09:01 ص
أمنية فوزي
قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء: إن رئيس الحكومة وجه المحافظين بالمتابعة الآنية للمستشفيات، معلنًا تشكيل لجنة من الجهات المعنية في كل محافظة لمتابعة أزمة كورونا، ومتابعة المستشفيات.
وأضاف خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "الحدث"، أن كل محافظة سيكون لها الخط الساخن لها بالإضافة إلى رقم 105، وأنه سيكون هناك تواصل مباشر بين لمحافظين ورئيس الوزراء لمتابعة أزمة كورونا.
ولفت إلى أنه تم زيادة 320 مستشفى لفرز وعزل مصابي كورونا بجميع أنحاء الجمهورية، وأنه يتم فرز وعزل المصابين بكورونا يتم بطريقة لا مركزية.
وأشار إلى أن إصابات كورونا الفعلية في كل دول العالم أعلى من المعلن عنه، موضحًا أن النظرية الخاصة بأن أعداد إصابات كورونا على الواقع أعلى من المعلن عنه تنطبق على جميع دول العالم؛ لأنه لا أحد يستطيع تحديد العدد، ولكن الوفيات المعلنة من فيروس كورونا هي الواقع الفعلي.
وكشف عن أن الالتهاب الرئوي هو السبب الرئيس للإصابات بفيروس كورونا، وأن معدلات الوفيات في مصر منخفضة هذا العام مقارنة بباقي الأعوام، لافتًا إلى أن الوفيات المعلنة بسبب كورونا دقيقة جدًا؛ لأن شهادات الوفيات تكشف أسباب الوفاة.
ونوه المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، بأنهم يراجعون الحالة الصحية والوبائية بصورة دقيقة، لافتًا إلى أن قرارات الحكومة بإعادة فتح بعض القطاعات المختلفة يتم اتخاذها بعد دراسة دقيقة.
وتابع أن لجنة إدارة الأزمة ستنظر اتخاذ قرارات جديدة في اجتماعها هذا الأسبوع، مشيرًا إلى أن فتح دور العبادة والنوادي والمطاعم على أجندة لجنة الأزمة، وأن كل المواعيد الموضوعة حتى الآن ما زالت تكهنات.
خروج 410 مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.
ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
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