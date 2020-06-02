مجد القاسم يطرح فيديو كليب أغنيته الجديدة "أنا نادم"



تقولك كلمات الأغنية

"أنا نادم، نعم نادم، انتي في يوم حبيتك، ولأجل أرضيك نسيت الناس وبعت الكل واشريتك

تخيلتك مليان احساس ظنيتك اعز الناس، اتاريك كنت حبيب غدار حسافا يوم حبيتك

تفارقنا وصرنا أغراب خسرت من كان مجنونك، تدوق المر تدوق العذاب أشوف الذل في عيونك

أنا واضح وضوح الشمس تراني اليوم غير الأمس اذا غني يحن قلبي تراني حيل مليتك ‏"



من ناحية أخرى طرح مجد القاسم مؤخرا ثانى دعاء دينى له فى شهر رمضان ‏الماضى، بعنوان "ماية المحاياة" وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، وهى من ‏كلمات الشاعر حسن باهى، وألحان حسن نور، وتوزيع محمد بدرخان، وهندسة صوت ‏عصام شوشة، وتقول كلمات الأغنية "مش فى مكان على الأرض مش طالعة منه ‏الآه.. خلصت حلول الأرض بس الأمل فى الله‎".‎

وانتهى المطرب مجد القاسم فى الأيام الماضية من تسجيل ألبومه الجديد المقرر ‏طرحه خلال ‏‏الفترة المقبلة ويضم 10 أغان، يتعاون فيهم مع عدد ‏كبير من ‏الشعراء ‏‏والموزعين والملحنين، منهم سيد راضى وصلاح عطية ومحمود ‏شوقى وباسم ‏منير ‏وحمادة عصمت وريمون، ‏ويراهن عليه مجد خاصة أنه ‏يقدم فيه نوعية ‏مزيكا مختلفة ‏وجديدة عن أعماله السابقة‎.‎‏



طرح النجم مجد القاسم، أغنية جديدة بعنوان "أنا نادم" على طريقة الفيديو كليب، وهى من ‏كلمات الشاعر طارق كندى، وألحان مصطفى غانم، توزيع وميكس وماستر ‏أسامة كمال، جيتار مصطفى نصر، إخراج ديدا العلى.