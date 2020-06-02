تعرف على تفاصيل لقاء وزير الثقافة بالفنان محمد منير





وأشادت من جانبها باستجابة الفنان محمد منير الفورية والدائمة للتعاون مع وزارة الثقافة.



من جانبه أبدى الفنان محمد منير استعداده التام للتعاون مع وزارة الثقافة في أي أنشطة وفعاليات من شأنها إعلاء قيمة الفن والمساهمة فى خدمة الوطن.



وأكد منير أن الفن وسيلة فاعلة للتعبير عن الأفكار، والمشاعر، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والمواطنة كرسالة هادفة يؤديها الفنان ضمن رسالاته المتعددة.

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان محمد منير، لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة القادمة والتى تهدف لاستثمار وتوجيه طاقات الشباب خلال فصل الصيف.وأكدت عبد الدايم، خلال اللقاء أن الفنون الجادة وسيلة فاعلة لبناء الانسان وتطوير المجتمع، مشيرة إلى قدرة القوى الناعمة على تحفيز ابناء الوطن لاستمرار العطاء بهدف تحقيق الازدهار المنشود.