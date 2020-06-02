إعلان مي كساب يتصدر استفتاء "الفجر الفني" كأفضل إعلان في رمضان 2020

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تصدر إعلان الفنانة مي كساب استفتاء "الفجر الفني" كأفضل إعلان، اليوم الثلاثاء الموافق 2 يونيو.



وحصد 17343صوت ما يعادل 27,51%، ثم جاء في المركز الثاني إعلان أحد المشروبات الشهيرة بـ 14638 صوتًا.



ومن المقرر إعلان النتيجة النهائية للاستفتاء قريبا.



يذكر أن آخر أعمال مي كساب كان مسلسل "اللعبة" الذي عرض مؤخرًا وهو من بطولة شيكو وهشام ماجد ومجموعة من النجوم منهم أحمد فتحى ومحمد ثروت ومي كساب وسيناريو وحوار أحمد سعد والى ومحمد صلاح خطاب وإبراهيم صابر وإشراف على الكتابة فادى أبو السعود وإخراج معتز التوني.