عاجل.. اشتباكات بين متظاهرين وقوات مكافحة الشغب أمام البيت الأبيض

وقعت اشتباكات أمام البيت الأبيض، بين متظاهرين احتجاجات على مقتل جورج فلويد، وقوات مكافحة الشغب التي تحاول فض هذه المظاهرات، وفقا لما أفادت به "سكاي نيوز عربية" في خبر عاجل.





وقامت قوات مكافحة الشغب بتفريق المتظاهرين أمام البيت الأبيض تمهيدا لتطبيق قرار حظر التجول.





قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه سيطبق العدالة في قضية مقتل جورج فلويد، لافتا إلى أنه سيعمل على احترام قانون البلاد.





وأضاف "ترامب"، أنه سيصدر أوامر رئاسية لوقف التخريب والدمار، مشددا على أن "هذه التحركات يقودها إرهابيون محليون وهذه جريمة ضد الإنسانية".





قال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، إنه سيعمل على حماية المتظاهرين السلميين ولن يسمح باختطاف أصواتهم.





وأضاف "ترامب" في كلمة له بثتها "سكاي نيوز عربية"، أن العديد من حكام الولايات فشلوا في حماية مواطنيهم من هجمات العصابات واللصوص.



