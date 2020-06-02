بعد نجاحه في رمضان.. مخرج مسلسل "أولاد آدم" يوجه الشكر لفريق العمل

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توجه المخرج الليث حجو برسالة شكر لكل صناع عمل مسلسل أولاد آدم والذي عرض عبر شاشة mtv اللبنانية في شهر رمضان المنصرم.



وعلق الليث حجو عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك قائلًا: إن كان مسلسل أولاد أدم قد نجح، فهذا بالتأكيد هو نتاج تكامل مجموعة من الجهود التي أقدم لها كل الشكر والامتنان.



وأضاف: بداية من النص لكاتب شاب طموح ومثقف، قريب كل القرب لهموم المجتمع، وشركة إنتاج راهنت على هذه الموهبة وقدمت للعمل كل أسباب النجاح والخبرة في آلية الإنتاج والتسويق حتى وصلت به إلى شاشات ومنصات محترمة.



وتابع: الممثلين والفنانين - ولا أفضل استخدام النجم في عملنا هذا- الذين أعطوا ما استطاعوا من جهد وطاقة ومشاعر لخدمة شخصياتهم الدرامية لا شخوصهم الحقيقية سعياً منهم لنجاح العمل ككل لا نجاحاتهم الفردية، وهذا ما يفعله كل فنان نبيل ومخلص لفنه.



وأشار: كذلك الفريق الفني للعمل بكل اختصاصاته، والذي عمل بظروف استثنائية -لم تتأخر الشركة في توفير أفضل الظروف والأكثر أماناً- وحتى خلال فترة الحجر الصحي والتي استمرت قرابة الشهر، لم تفقدهم حماسهم وإصرارهم لتقديم ما استطاعوا من خبرة وجهد للوصول إلى نتيجة تحترم ذائقة وعقل المشاهد.



واختتم حديثه قائلًا: أخيراً لا يكتمل أي عمل إلا بعد تلقي ردود الأفعال وسماع رأي المشاهدين والنقاد سلباً وإيجاباً والاستماع لملاحظاتهم المفيدة دائماً لتقويم أي عمل فني، شكراً لكل الجهود المبذولة في إنجاز مسلسل أولاد آدم، شكراً لكل من تابع واهتم وأبدى رأيه بهذه الجهود.

