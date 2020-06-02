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محافظ الشرقية يكشف عن عدد إصابات كورونا (فيديو)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 04:03 ص
أمنية فوزي
كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بمحافظة الشرقية، موضحًا أن المحافظة بها مدينتين صناعيتين بأكثر من 8 آلاف مصنع، وأكثر من 700 ألف عامل وموظف من معظم محافظات الجمهورية.
وأضاف "غراب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "الحدث"، أنهم اتخذوا قرارًا بتشكيل لجنة لوضع ضوابط احترازية للمصانع منذ شهر ونصف، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة العمالة عبر السيارات الناقلة لهم من المحافظات المختلفة.
وأشار محافظ الشرقية إلى أن عدد الإصابات ارتفع داخل المنطقة الصناعية إلى 150 حالة في أسبوع، رغم أنهم لم يكن لديهم سوى حالة واحد في المحافظة في شهر مارس، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة أدت إلى تراجع الإصابات في المناطق الصناعية.
ولفت إلى أن عدد المصابين بكورونا المحافظة وصل إلى 900 حالة، و300 حالة حرجة تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي وعناية مركزة.
خروج 410 حالة من مستشفيات العزل
أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.
ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".
شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا