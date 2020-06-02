محافظ الشرقية يكشف عن عدد إصابات كورونا (فيديو)

كشف الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أسباب ارتفاع إصابات فيروس كورونا بمحافظة الشرقية، موضحًا أن المحافظة بها مدينتين صناعيتين بأكثر من 8 آلاف مصنع، وأكثر من 700 ألف عامل وموظف من معظم محافظات الجمهورية.





وأضاف "غراب"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "الحدث"، أنهم اتخذوا قرارًا بتشكيل لجنة لوضع ضوابط احترازية للمصانع منذ شهر ونصف، بالإضافة إلى وضع قيود على حركة العمالة عبر السيارات الناقلة لهم من المحافظات المختلفة.





وأشار محافظ الشرقية إلى أن عدد الإصابات ارتفع داخل المنطقة الصناعية إلى 150 حالة في أسبوع، رغم أنهم لم يكن لديهم سوى حالة واحد في المحافظة في شهر مارس، لافتًا إلى أن الإجراءات التي اتخذتها المحافظة أدت إلى تراجع الإصابات في المناطق الصناعية.





ولفت إلى أن عدد المصابين بكورونا المحافظة وصل إلى 900 حالة، و300 حالة حرجة تحتاج إلى أجهزة تنفس صناعي وعناية مركزة.



