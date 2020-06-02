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يوسف الشريف أفضل ممثل ومحمد رمضان الثاني وأحمد زاهر في المركز الثالث.. استفتاء "الفجر الفني" 2 يونيو

الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 12:45 ص
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر

تصدر الفنان يوسف الشريف استفتاء "الفجر الفني" ضمن أفضل ممثل في رمضان 2020، اليوم الموافق 2 يونيو.

وجاء الفنان يوسف الشريف في المركز الأول، حيث حصد على 105430 صوت، فيما جاء في المركز الثاني الفنان محمد رمضان ب 88340 صوت، واحتل المركز الثالث الفنان أحمد زاهر ب 84318 صوت.

يذكر أن مسلسل "النهاية" تدور أحداثه، حول خيال علمي، في عام 2120 ومحاولة يوسف الشريف الذي يعمل مهندسا التصدي في مواجهة تأثير التكنولوجيا على العالم، ولكن يتغير كل شيء، حينما يقابل إنسان آلي مستنسخ منه.

وشارك في بطولة هذا المسلسل كل من يوسف الشريف، عمرو عبد الجليل، محمد لطفي، أحمد وفيق، أحمد مجدي، سهر الصايغ، أحمد صبري غباشى، ناهد السباعي، حسام داغر، وآخرون، تأليف عمرو سمير عاطف، إخراج ياسر سامي، محمد طحاوي.

ولا زال التصويت جاريًا ويمكنكم المشاركة في استفتاء الفجر الفني عبر هذا الرابط:اضغط هنا

https://www.elfagr.com/custom/vote2020/?id=828



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