سائق "أتوبيس" أعاد مليون وحصل على مكافأة 500 جنيه (فيديو)

أعرب محمد علي، سائق "الأتوبيس"، الذي عثر على مليون جنيه وأعادها لصاحبها، عن استيائه الشديد تجاه ردود الفعل السلبية على ما قام به، موضحًا أنه لا يجيد التعامل مع الإنترنت ولكن أبنائه هم من ردوا على من أساء له، مضيفا: "كل اللي يقابلني يقلي حقك 10 %.. وأنا خدت 500 جنيه فقط".





وأضاف سائق "الأتوبيس"، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه يتعامل بأمانة ولا ينتظر شكر أو ذم من أحد، موضحا: "الحمد الله أنا بعامل ربنا مش بعامل البشر.. وأنا مش بتاع نت أوي وولادي هما اللي بيردوا عني ومضايقين من الموضوع ده".





وتابع: "كل التليفزيونات والصحف كلمتني، وأنا مضايق من حاجه واحدة أن محافظ بنى سويف مكلمنيش لحد الآن".