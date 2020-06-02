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أسامة ربيع: تكلفة قناة السويس الجديدة عادت في 6 أشهر (فيديو)
الثلاثاء 02/يونيو/2020 - 08:36 ص
كـسـاب أحـمـد
عقب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم بالقناة، قائلاً: "حمولتها وصلت لـ 234 ألف طن، ودفعت مبلغ مليون دولار رسوم عبور، عبرت من القناة الجديدة ولا يمكنها عبور القناة القديمة".
وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن السفينة هي الأكبر والأحدث في العالم، وعبرت بحمولة 234 ألف طن حمولة، و23 ألفا و900 حاوية، مضيفًا أن تكلفة قناة السويس الجديدة عادت إلى مصر في أقل من 6 أشهر.
ولفت إلى أن عبور تلك السفن يثبت الثقة في القناة والتي تؤكد للعالم أنها رغم الأزمات قادرة على استقبال سفن عملاقة، مستطردًا: " شهر ماضي من هذا العام شهد حمولات قدرت بـ 95 مليون طن والعام الماضي كان 105 مليون طن.. وعدد السفن لم ينخفض لكن الانخفاض كان في الحمولات بسبب تراجع الطلب على البضائع بسبب أزمات كورونا"، مشيرًا لوصول كراكة "مهاب مميش" الأكبر في الشرق الأوسط أواخر العام الجاري.
خروج 410 مصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي
وفي سياق منفصل، أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الاثنين، عن خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى اليوم.
ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149
وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.
تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة
وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.
وقال: إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
المحافظات الأعلى إصابة بكورونا
وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.
تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.
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