أسامة ربيع: تكلفة قناة السويس الجديدة عادت في 6 أشهر (فيديو)

عقب الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، على عبور أكبر سفينة حاويات بالعالم بالقناة، قائلاً: "حمولتها وصلت لـ 234 ألف طن، ودفعت مبلغ مليون دولار رسوم عبور، عبرت من القناة الجديدة ولا يمكنها عبور القناة القديمة".





وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "كل يوم" الذى يقدمه خالد أبو بكر، على شاشة "ON"، أن السفينة هي الأكبر والأحدث في العالم، وعبرت بحمولة 234 ألف طن حمولة، و23 ألفا و900 حاوية، مضيفًا أن تكلفة قناة السويس الجديدة عادت إلى مصر في أقل من 6 أشهر.

ولفت إلى أن عبور تلك السفن يثبت الثقة في القناة والتي تؤكد للعالم أنها رغم الأزمات قادرة على استقبال سفن عملاقة، مستطردًا: " شهر ماضي من هذا العام شهد حمولات قدرت بـ 95 مليون طن والعام الماضي كان 105 مليون طن.. وعدد السفن لم ينخفض لكن الانخفاض كان في الحمولات بسبب تراجع الطلب على البضائع بسبب أزمات كورونا"، مشيرًا لوصول كراكة "مهاب مميش" الأكبر في الشرق الأوسط أواخر العام الجاري.



