"الكنيسة الأرثوذكسية": سنحتفل بالعيد في الكنائس بـ6 أفراد فقط (فيديو)

قال القس بولس حليم، المتحدث باسم الكنيسة الأرثوذكسية، إن اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة البابا اجتمعت أمس الأول السبت، وقررت استمرار تعليق الصلوات حتى 27 يونيو المقبل.

وفى سياق آخر قال إنه تم اتخاذ قرارات خاصة بشأن عيد حلول الروح القدس، المقرر الاحتفال به الأحد المقبل، موضحا: "سيتم الاحتفال بالعيد من قبل الكهنة والشمامسة وهم 6 أفراد فقط دون حضور المواطنين مطلقًا" بسبب أزمة فيروس كورونا.

وفى سياق آخر قال إنه تم اتخاذ قرارات خاصة بشأن عيد حلول الروح القدس، المقرر الاحتفال به الأحد المقبل، موضحا: "سيتم الاحتفال بالعيد من قبل الكهنة والشمامسة وهم 6 أفراد فقط دون حضور المواطنين مطلقًا" بسبب أزمة فيروس كورونا.

وأضاف "حليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الاثنين،،أنه فى ضوء ما سيحدث من تغييرات بشأن انتشار وباء كورونا المستجد أو انحساره سيتم اتخاذ قرارات جديدة من قبل اللجنة يوم 27 يونيو المقبل.

وأضاف "حليم"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، مساء الاثنين،،أنه فى ضوء ما سيحدث من تغييرات بشأن انتشار وباء كورونا المستجد أو انحساره سيتم اتخاذ قرارات جديدة من قبل اللجنة يوم 27 يونيو المقبل.

خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.





ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.





تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".