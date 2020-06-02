وكيل وزارة الصحة يكشف عن 5 طرق خطيرة لانتقال الأوبئة (فيديو)

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن الأوبئة أنواع، وتنتقل عبر خمس طرق؛ إما عن طريق الهواء مثل الدرن والحصبة أو عن طريق الرذاذ مثل الكوفيد 19 أو الحصبة الألماني أو الأنفلونزا العادية الموسمية، وأخرى عن طريق التلامس مثل فيروسات الدم، ورابعة تنتقل عن طريق الوسائط الناقلة أو العائل الوسيط عبر حشرات الباعوض.

أن الخط الثاني في آلية مكافحة الانتشار بعد المسافة الآمنة هي تغطية فتحة الأنف والفم، وثالث خطوط الأمان هو تنظيف وتعقيم الأسطح باستمرار خاصة إذا لامستها الأيدي.

وأضاف وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن الخط الثاني في آلية مكافحة الانتشار بعد المسافة الآمنة هي تغطية فتحة الأنف والفم، وثالث خطوط الأمان هو تنظيف وتعقيم الأسطح باستمرار خاصة إذا لامستها الأيدي.

وأوضح "عبدالفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه يجب قطع آلية انتشار فيروس كورونا عبر المسافة الآمنة، لافتًا إلى أن المسافة الآمنة لا تقل عن 1 متر، وهو الحد الآمن للاختلاط.

وأوضح "عبدالفتاح"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامية لميس الحديدي، المذاع على فضائية "الحدث"، أنه يجب قطع آلية انتشار فيروس كورونا عبر المسافة الآمنة، لافتًا إلى أن المسافة الآمنة لا تقل عن 1 متر، وهو الحد الآمن للاختلاط.





وأشار وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إلى أن النظام الصحي المصري لا زال قادرًا على استقبال المصابين، ويتحرك بشكل ديناميكي مع تزايد الأعداد.





خروج 410 حالة من مستشفيات العزل

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6447 حالة حتى أمس.





ارتفاع الحالات الإيجابية لـ 7149

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6447 متعافيًا.





تسجيل 1399 إصابة جديدة و46 وفاة

وأضاف أنه تم تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





المحافظات الأعلى إصابة بكورونا

وتابع أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





تجاوزنا الـ26 ألف إصابة بكورونا

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الاثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6447 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.





وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105".