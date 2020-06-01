Advertisements

رئيس نادي لاس بالماس يطالب بحضور الجماهير لمتابعة مباريات الليجا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:58 م
ملعب جران كاناريا
ملعب جران كاناريا
الفجر الرياضي
تعود مسابقة دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم 11 يونيو القادم ، بمواجهة قوية تجمع ريال بيتيس ونظيره إشبيلية، بالإضافة إلى الدرجة الثانية، بعد توقف استمر لفترة 

رئيس نادي لاس بالماس يطالب بحضور الجماهير لمتابعة مباريات الليجا

ووفقا لتقارير صحفية إسبانية اليوم فإن رئيس نادي لاس بالماس يريد السماح للجماهير بالحضور لمتابعة المباريات في ملعب جران كاناريا عند استئناف الليجا. 

وقال رئيس نادي لاس بالماس في تصريحات له: "يمكننا أن نصبح الملعب الوحيد في الدوريات الرئيسية، الذي يعود للعب مرة أخرى مع وجود الجماهير في المدرجات".

وكانت الحكومة الإسبانية سمحت للأندية باستئناف تدريباتها الجماعية بداية من الأول من يونيو الجاري استعدادا لمباريات الليجا المقرر استئنافه يوم 11 يونيو المقبل.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ملعب جران كاناريا رياضة رئيس لاس بالماس الدوري الاسباني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

أخبار تهمك

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 17 ساعة

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. أمينة تجري عملية إزالة ورم في الحالب.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ يوم

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العام "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ ساعتين

دينا حويدق مذيعة CBC تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العام "لمن يريد" في هذا الموعد

10:13 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:53 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

11:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين