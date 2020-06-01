تعود مسابقة دوري الدرجة الأولى الإسباني يوم 11 يونيو القادم ، بمواجهة قوية تجمع ريال بيتيس ونظيره إشبيلية، بالإضافة إلى الدرجة الثانية، بعد توقف استمر لفترة





رئيس نادي لاس بالماس يطالب بحضور الجماهير لمتابعة مباريات الليجا





ووفقا لتقارير صحفية إسبانية اليوم فإن رئيس نادي لاس بالماس يريد السماح للجماهير بالحضور لمتابعة المباريات في ملعب جران كاناريا عند استئناف الليجا.





وقال رئيس نادي لاس بالماس في تصريحات له: "يمكننا أن نصبح الملعب الوحيد في الدوريات الرئيسية، الذي يعود للعب مرة أخرى مع وجود الجماهير في المدرجات".





وكانت الحكومة الإسبانية سمحت للأندية باستئناف تدريباتها الجماعية بداية من الأول من يونيو الجاري استعدادا لمباريات الليجا المقرر استئنافه يوم 11 يونيو المقبل.



