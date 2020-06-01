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الطالع الفلكى الثّلاثَاء 2/6/2020..نَقَاء الزّيْتُون!

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:50 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد يسري
*القمر فى الرّبع الثّانى ، القمر فى الميزان ، ويدخل العقرب فى السّادسة و5 دقائق مساءً بتوقيت القاهرة.
**فلكياً/هندياً: القمر فى العذراء ، ويدخل الميزان فى الثّامنة و30 دقيقة صباحاً بتوقيت القاهرة.
 
**غربيّاً: "الشّمس" فى برج الجَوْزَاء من 21 مايو - 21 يونيو.
**هنديّاً: "الشّمس" فى برج الثّور من  15 مايو - 14 يونيو.
**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى البُطِين من 25 مايو - 6 يونيو.

اليوم 25 بَشْنَسْ قبطى ، 2 حُزَيْرَان رُومى ، 10 شوّال ، ميمُون للغاية.

قال الحكيم المصرى: -إنتى نضيفة من جُوّاكى زَىّ مَنْتِى نضيفة فَمَظْهَرِك ، وده جمالك وروعِتِكْ.(نور الشريف من فيلم بدون زواج أفضل-1977)

*القمر فى الميزان "غربيّاً"
مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست  بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.

*اليوم بمشيئة الله تَعَالى
يُوافق ذكرى ميلاد الفنانة الرّاحلة زيزى مُصطفى رَحِمَهَا الله  ، إحتفالاً بفنّانة من الزّمن الجميل فهذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم زينب مُصطفى نصر ،  مع التنبيه أنها لاتعنى صفاتاً تتواجد فيها بالضرورة لكنّها نتيجة لعمليات حسابيّة رياضيّة لا أكثر ، لاتبخل عليها بالفَاتِحَة.

(إمرأة مُبَارَكَة)،(مُرشد رُوحى)،(حَمَامَة خالدة الذّكر)،(إمرأة حازمة)،(أكسير الحياة)،(جبل من الزّيتُون).

*إلى الطّوالع اليوميّة..

برج الحمل: قم بالعدّ حتى عشرة قبل أن تردّ بخشونة وتجرح شعور إنسان ،لتقل خيراً أو لِتَسْكُتْ.

برج الثور: السيطرة على المواقف المحرجة يُسمّى علم إدراة المشكلات، إن لم تتمكن من حل المشلكة فحاول قدرإمكانك تخفيض آثارها السيئة لأقل حدّ ممكن.

برج الجوزاء: إحتفظ بأسرارك لنفسك ،أسوأ الأعداء صديق إنقلب عدوّاً لمعرفته بدقائق حياتك ،وفّر على نفسك تلك الدّراما واقفل فمك والذى ليس مجهوداً شاقاً.

برج السّرطان: تصفح الشبكة العنكبوتية قد يُلهمك بفكرة تكون باب رزق جديد لك، لا تستهن بالأفكار البسيطة فكلنا وُلِدنا صغاراً، وكذلك المشاريع العملاقة.

برج الأسد: لا يجب أن تنتقل للجزر المدارية لتشعر بالسعادة بالضرورة ، لكنها داخل منزلك إن توافرت النيّة لإسعاد نفسك ومن حولك،بمشيئة الله تَعَالى.
 
برج العذراء : طلب مُساعدة من زميل أو قريب مع فرصة واردة لخيبة أمل ،إذاً هى فرصة لمعرفة معدن الصديق وقت الضّيق ، وأداء عملك بنفسك.

برج الميزان: لاتورّط نفسك فى القروض أو الأقساط حتى إن بدت الفرصة مُلائمة ومُغرية للإقتراض من هذا والسداد لذاك ، لاتقرصينى يا نحلة.

برج العقرب: قد تواجه موقفاً غير مُشجّع لزميل مُخطئ ،فى حقك أو فى واجبات وظيفته ، لاتُبالغ فى ردّة فعلك خصوصاً إن كان بالإمكان إصلاح الخطأ.

برج القوس: ضاعف جهدك المبذول فى عملك ،إحرص على تحقيق تقدم مهما كان صغيراً، إنجِزْ القليل لكن إنْجِزْه بإتقان.
 
برج الجدى: وقت مُناسب للعودة للبحث عن كورس تعليمى أو مهنى لترقية مهاراتك المهنيّة ،بادر بالبحث عن مستقبلك فلن تجد من يهتم بك أكثر من نفسك.

برج الدّلو: أنت مدعوّ لإستشارة أهل الخبرة والعلم لتفادى التورّط فى خسائر بإمكانك تجنّبها، بدلاً عن المُكابرة وتحمّل الأخطار.

برج الحوت: إن كنت تعانى من نقص القدرة على التركيز الذهنى وحالة من التشتت فعليك بتناول أقراص الفيتامينات المجدّدة للطاقة والإهتمام بطعامك.

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