Advertisements

"الصحة": مليون و200 ألف مواطن حملوا تطبيق "صحة مصر"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 11:37 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
قال المهندس أيسم صلاح، مستشار وزارة الصحة لشئون تكنلوجيا المعلومات إن تطبيق وزارة الصحة الجديد "صحة مصر"، يتيح إمكانية الوصول لأقرب مستشفى ومتابعة المريض خلال فترة العزل المنزلي.

وأضاف "صلاح"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر"، المذاع على فضائية "CBC"، مساء الإثنين أن مليون و200 ألف مواطن حملوا التطبيق، لافتا إلى أنه يتم إضافة تحديثات ومميزات لتطبيق "صحة مصر"، بشكل مستمر، وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا.

كانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان عن تجاوز تطبيق "صحة مصر" الخاص بمعلومات وبيانات عن فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" لأكثر من مليون مستخدم، منذ إطلاقه فى شهر أبريل الماضى وحتى اليوم الأحد.

أوضح، بيان، أنه تتم إضافة تحديثات ومميزات لتطبيق "صحة مصر"، بشكل مستمر، وذلك للتيسير على المواطنين وتقديم أفضل خدمة طبية حال الاشتباه بالإصابة بفيروس كورونا، وتوعيتهم بإرشادات الوقاية من الفيروس.

وأضاف أنه يمكن لأى شخص الإبلاغ عن حالته أو عن حالة شخص آخر مشتبه فى إصابته بفيروس كورونا، عبر التطبيق، وذلك عن طريق الضغط على "إبلاغ" الموجودة بالتطبيق، وتسجيل اسم الحالة والرقم القومى، والإجابة عن بعض الأسئلة لتحديد مدى احتمالية الإصابة بالفيروس.

وتابع أنه يتم تصنيف الحالات وفقًا للإجابات عن الأسئلة، ومن ثم يتم التواصل مع الشخص المبلغ عن حالته أو حالة شخص آخر لنقله إلى المستشفى، حيث يتم ربطه بغرفة العمليات بالوزارة، كما يتم تقديم إرشادات العزل المنزلى، وذلك حسب حالته الصحية.

وأشار إلى أن التطبيق يشمل أيضًا خريطة لجميع المستشفيات التى تقدم الخدمات الطبية للحالات المصابة بفيروس كورونا، ويمكن للمستخدم الوصول إلى أقرب مستشفى من موقعه الحالى عبر التطبيق.

وتابع أن التطبيق يرسل رسائل تنبيه حال الاقتراب من أحد المواقع التى تحتوى على إصابات أو حجر صحى للمصابين بالفيروس، وذلك لأخذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، موضحًا أن تفعيل تلك الخاصية يستلزم السماح للبرنامج بتتبع موقع المستخدم وتفعيل هذه الخاصية فى هاتفه المحمول، مؤكدًا أن جميع بيانات المستخدمين مشفرة ومؤمنة وتخضع لشروط حماية الخصوصية.

وقال إن التطبيق يحتوى أيضًا على كل المعلومات الخاصة بالفيروس على شكل سؤال وجواب لتوعية المواطنين، كما يرسل تنبيهات للمستخدمين لتعريفهم بإجراءات الوقاية من الفيروس، بالإضافة إلى الإرشادات الخاصة بالمخالطين للحالات الإيجابية لفيروس كورونا وإرشادات العزل المنزلى.

وذكر أن التطبيق يتيح التعرف على الإحصائيات اليومية المحدثة، وجميع التطورات للوضع الوبائى لفيروس كورونا المستجد فى مصر، موضحًا أن جميع المعلومات والبيانات فى التطبيق معتمدة من كل من وزارة الصحة والسكان ومنظمة الصحة العالمية.

وأشار إلى أنه يمكن لمستخدم التطبيق التواصل مع وزارة الصحة المصرية عن طريق "واتس آب" حيث يسمح البرنامج بتحويل المستخدم مباشرة للرقم الخاص بالوزارة على "واتس آب"، أو الخط الساخن 105، لتلقى الاستفسارات والبلاغات عن فيروس كورونا، كما يعرض البرنامج كل الأرقام والروابط التى تمكن المستخدم من التواصل مع وزارة الصحة والسكان بكل وسائل الاتصال والتواصل الاجتماعى المتاحة.

ولفت إلى أن التطبيق يحتاج إلى دخول المستخدم على الإنترنت لتحميل محتوى الموضوعات وكل الاستفسارات والإرشادات المتاحة، والتى يتم تحديثها باستمرار عن طريق وزارة الصحة المصرية، مضيفًا أن التطبيق متاح على الهواتف المحمولة نظام الأندرويد والآيفون.

أخبار تهمك

عاجل.. أمينة تجري عملية إزالة ورم في الحالب.. تعرف على التفاصيل

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ يوم

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

منذ حوالي 3 ساعات

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ حوالي 7 ساعات

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 12 ساعة

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

الزمالك يصدم الأهلي ويحسم صفقة من العيار الثقيل

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

منذ ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 7 ساعات

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 9 ساعات

دينا حويدق مذيعة CBC تعلن إصابتها بفيروس كورونا

منذ ساعتين و 29 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العام "لمن يريد" في هذا الموعد

منذ ساعتين
ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:39 م

عاجل.. تركي آل الشيخ يوجه رسالة جديدة لإدارة الأهلي

تامر أمين: ربع مليون مصري مصاب بفيروس كورونا

09:13 م

عاجل.. وزير التعليم: امتحانات الثانوية العام "لمن يريد" في هذا الموعد

10:13 م

عاجل| "الصحة": تسجيل 1399 إصابة إيجابية جديدة لفيروس كورونا.. و46 حالة وفاة

08:53 م

عاجل - تركي آل الشيخ يوجه رسالة إلى محمود الخطيب

11:17 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين