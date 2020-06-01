"كلنا في رعب".. وزير التعليم: "بقيس حرارتي كل 5 دقائق"

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، حرص الحكومة على الناحية الصحية للطلاب خلال أداء امتحانات الثانوية العامة، والوزارة تأخذ بالأسباب من خلال التعقيم اليومي وتطهير اللجان قبل وبعد الامتحان.





وقال شوقي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر ببرنامج "كل يوم"، على فضائية "ON"، مساء الإثنين،: "بنتى قلقة ونفسها تجرى الامتحان.. ونحن حريصون على الناحية الصحية من خلال التعقيم وتطهير لجان الامتحانات ولن نضيع فرصتهم ونتابعهم على الفيس بوك والسوشيال ميديا ونحترم كافة الآراء".





وواصل: "درسنا بدائل كثيرة ولكن الثانوية العامة لها طابع خاص ويحكمها قانون تكافؤ الفرص، وإيجاد بدائل لها امر شديد الصعوبة.. وأعلم أن كلنا في حالة رعب وأقوم بقياس درجة حرارتي كل 5 دقائق ولكن جميعنا في ظروف واحدة".



