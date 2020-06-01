عمرو أديب يزف بشرى سارة لـ"المصريين" في قطر

قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة المصرية استعادة 22 ألف مصري عالقا في الخارج إلى مصر، بتكلفة وصلت إلى 105 ملايين جنيه.





وأشار أديب، خلال برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"، مساء الإثنين، إلى أن مصر من أكثر الدول في العالم التي أعادت أبنائها من الخارج، مضيفا أن هناك دول لم يكن إعادة أبنائها من أولوياتها، مضيفا: "عندنا أخوة مصريين في قطر يريدون العودة إلى مصر.. يبدو أن هناك تضييق عليهم في قطر".





وكشف الإعلامي عمرو أديب، عن أن هناك جهود مبذولة بالفعل لعودة المصريين الراغبين من قطر، معلقا: "أهلا بيكم.. مصر لا تترك أبنائها".



