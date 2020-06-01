تخفيض التصنيف الائتماني للهند لأدنى مع نظرة مستقبلية سلبية

قالت وكالة "موديز" التصنيف الائتماني في بيان صادر اليوم الإثنين، إنها خفضت التصنيف الائتماني طويل الأجل للهند إلى Baa3 من Baa2 مع التأكيد على النظرة المستقبلية السلبية، مشيرة إلى التحديات في معالجة التباطؤ المطول والوضع المالي المتدهور للحكومة.





"Baa3" تعتبر أدنى درجة استثمارية من قبل وكالة "موديز".





وأشارت الوكالة: "في حين يتم اتخاذ إجراءات اليوم في سياق وباء كورونا ، إلا أنه لم يكن مدفوعًا بتأثير الوباء لكنه أدى إلى تضخيم نقاط الضعف".





وأضافت "موديز": "تعكس النظرة السلبية، المخاطر السلبية وسط ضغوط عميقة يواجهها الاقتصاد، منها الضغط على النظام المالي الذي يمكن أن يؤدي إلى تآكل شديد في القوة المالية لفترة أطول من مستدفهات الحكومة الحالية".





ويأتي خفض التصنيف في وقت تباطأ فيه النمو الاقتصادي في الهند إلى 3.1 بالمائة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام، حيث يدفع وباء كورونا يدفع الاقتصاد نحو أول انكماش سنوي في أربعة عقود.





وأوضحت الوكالة: "الهند تواجه فترة طويلة من النمو البطيء نسبة إلى إمكانات البلاد، وارتفاع الديون، وضعف القدرة على تحملها، والضغط المستمر في أجزاء من النظام المالي".



