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الرئيس الأمريكي السابق "أوباما" يشيد بالاحتجاجات ويندد بالعنف

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:40 م
الرئيس الأمريكي السابق - أوباما
الرئيس الأمريكي السابق - أوباما
الفجر

أشارد الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، مساء الإثنين، بالاحتجاجات القائمة في معظم الولايات الأمريكية ويندد بالعنف، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

هذا وانتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة بسبب مقتل شرطي لمواطن أمريكي من أصل أمريكي يدعى "جورج فلويد" في مدينة مينيابوليس، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

وتوفي فلويد البالغ من العمر (46 عاما)، يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتله غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

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