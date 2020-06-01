بالدليل.. أحمد موسى يكشف عن دور قطر في احتجاجات أمريكا (فيديو)

عرض الإعلامي أحمد موسى، فيديو يتضمن اعتراف حمد بن جاسم، رئيس وزراء قطر السابق، بالتواطؤ مع الديمقراطيين في أمريكا وأكد موسى أن فضيحة بن جاسم تثبت أنه عميل كبير وعراب كل ما يحدث في المنطقة وأن تميم وابوه لا يفقهون شيء وبن جاسم هو المحرك الرئيسي.





وقال موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، إن التسريب واضح ويقول فيه بن جاسم إن مصلحتنا مع الديمقراطيين في أمريكا والاعلام الأمريكي يقول أن قطر تضخ أموالا لتأجيج الوضع لانهم يريدون بايدن رئيسا وقطر تعمل على ذلك قبل الانتخابات ويدعمون حملة جو بايدن ضد ترامب.





كما عرض فيديو آخر لحمد بن جاسم يتحدث مع حمد بن خليفة ويتحدث الأخير فيه، مؤكدا عنصريته وحديثه عن بشرة كونداليزا رايس وزيرة خارجية أمريكا السابقة السمراء ورفضه مقابلتها بسبب لونها الأسمر.





ولا تزال وفاة المواطن الأمريكي جورج فلويد تثير تداعيات خطيرة في الولايات المتحدة، إذ تم إعلان حالة الطوارئ في 25 مدينة واعتقال المئات من المتظاهرين، في وقت ندّد فيه الرئيس ترامب بما يجري.





كما ألقت الشرطة الأمريكة القبض على ما يقرب من 1400 شخص في 17 مدينة أمريكية في الوقت الذي تستمر فيه الاحتجاجات بسبب وفاة جورج فلويد، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية مساء السبت، لكن من المرجح أن يكون الرقم الفعلي للمعتقلين أكبر مع استمرار الاحتجاجات ليلة السبت وصباح الأحد.





ولفظ فلويد، 46 عامًا، وهو مواطن أمريكي من أصول إفريقية، أنفاسه الأخيرة في ولاية مينيسوتا يوم الاثنين الماضي بعد أن وضع ضابط شرطة ركبته على عنقه لأكثر من ثماني دقائق. وتم تداول شريط فيديو يوثق للجريمة على مدار واسع، وقد ألقي القبض لاحقًا على الضابط ويواجه اتهام بجريمة قتل من الدرجة الثالثة.

وأعلن حاكم كاليفورنيا، غافين نيوسوم عن حالة الطوارئ في لوس أنجلس، مؤكدًا أنه سمح بوصول تعزيزات أمنية إلى المدينة بعد اشتداد وتيرة المظاهرات. ويقوم 2500 جندي من الحرس الوطني بدوريات في شوارع مجموعة من الولايات.





وحسب شبكة سي أن أن، فقد تمّ إعلان حظر التجوال في 25 مدينة بـ 16 ولاية، ومن أبرز هذه المدن سان فرانسيسكوو أتلانتا وشيكاغو وفيلاديليفيا وكولومبيا وناشفيل وسياتل، كما فُرض حظر تجوّل ليلي في ولاية كنتاكي.





وندد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب السبت بأعمال الشغب التي شهدتها مينيابوليس ليل الجمعة، معتبرًا أن ما شهدته هذه المدينة هو من صنع "لصوص وفوضويين".





وتحدث ترامب في تصريحات صحفية بمركز كينيدي الفضائي في فلوريدا عن أن "وفاة جورج فلويد في شوارع مينيابوليس مأساة خطيرة"، لكنه أضاف أنّ ذكرى فلويد أساء إليها "مشاغبون ولصوص وفوضويّون"، داعيًا إلى "المصالحة والعدالة، وليس الكراهية والفوضى".





وحسب شبكة سي أن أن، توجد الاحتجاجات في حوالي 30 مدينة على الأقل، ويطالب المحتجون بمحاكمة رجال الشرطة الأربعة الآخرين الذين كانوا حاضرين إبان وفاة فلويد.





وحذر حاكم ولاية مينيسوتا تيم والز بالفعل سكان مينيابوليس من أنهم يجب أن يتوقعوا المزيد من العنف، داعيًا السكان المحليين إلى البقاء في منازلهم حتى تتمكن السلطات من كشف ما يعتقد أنهم محرضون من خارج الولاية يتطلعون إلى نشر "الإرهاب والدمار".





وكان ترامب قد اتهم مجموعة من المتظاهرين بأنهم "مجرمين يساريين متطرفين"، متهمًا شبكة "أنتيفا" وهي مجموعة تروج للفوضى المسلحة، بالوقوف وراء الاضطرابات التي أثارها مقتل فلويد.





بدوره أدان المرشح الديموقراطي للرئاسة الأميركية جو بايدن الأحد العنف في الاحتجاجات التي تشهدها الولايات المتحدة، مشددًا في الوقت نفسه على حق الأميركيين في التظاهر. وقال بايدن في بيان إن "الاحتجاج على هذه الوحشية حق وضرورة. إنه رد فعل أمريكي خالص". لكنه أضاف أن الأمر لا ينطبق على "إحراق مدن وتدمير مجاني".





وأكد أن "العنف الذي يعرض حياة الناس للخطر ليس كذلك. العنف الذي يطال الأعمال التي تخدم المجتمع ويغلقها ليس كذلك".





وفي لوس أنجليس، أطلق عناصر الشرطة الرصاص المطاطي خلال مواجهة مع متظاهرين أضرموا النار في سيارة للشرطة، كما اشتبكت الشرطة مع متظاهرين في شيكاغو ونيويورك.



