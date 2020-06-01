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بعد طول انتظار.. اليسا ترقص فرحًا داخل الاستديو

الإثنين 01/يونيو/2020 - 10:59 م
بوابة الفجر
لمياء علي

أعربت الفنانة اللبنانية ​إليسا​ عن فرحتها الشديدة بعودتها إلى الاستديو أخيراً وذلك بعد غياب طويل بسبب الالتزام بموجبات التعبئة العامة وأهمها الحجر المنزلي في ظل تفشي فيروس كورونا المستجد.

وكانت إليسا تطير فرحاً لدى دخولها إلى الاستديو للقيام ببروفات حفلها المباشر الذي ستطل من خلاله على متابعيها مباشرة من منزلها يوم الخميس المقبل عبر أحد التطبيقات الرقمية، وقامت إليسا بحركات راقصة تعبيراً عن سعادتها.

وظهر في مقطع الفيديو الذي نشرته في صفحتها الرسمية على أحد مواقع التواصل الاجتماعي أعضاء فرقتها الموسيقية الذين التزموا بوضع الكمامات الواقية وهم يعزفون على آلاتهم الموسيقية.

إشارة إلى أن آخر أعمال إليسا الغنائية كانت ​قهوة الماضي​ التي حققت نجاحاً باهراً كاسرة حاجز الـ 4 ملايين ونصف المليون مشاهدة في أيام قليلة وهي من كتابة ​سهام الشعشاع​ ولحن ​محمد رحيم​.

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