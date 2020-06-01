بعد القبض على العريس.. فرح شقيقة محمد رمضان يتصدر تريند جوجل

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تصدر فرح اخت محمد رمضان، قائمة مؤشرات تريند جوجل وذلك بعد عرض انتشار صور من حفل الزفاف مساء أمس الأحد.



وكانت حدث أحداث مثيرة بسبب فرح اخت محمد رمضان، حيث انه تم القبض على العريس على يد جنوب القاهرة، لتنتقل قوات الأمن إلى موقع الحفل، و"تفض الفرح وتنقل أصحابه إلى قسم الشرطة"، على خلفية عدم التقيد بالإجراءات الاحترازية





وكان ظهر محمد رمضان وعدد آخر من نجوم الفن، فى ظل الإجراءات التى تقوم بها الجهات المصرية، منعاً لحدوث أى تجمعات، والآن محمد رمضان يكسر الملل ويتسبب فى وفوضة عارمة.