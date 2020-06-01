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حاكم نيويورك يعلن فرض حظر التجول في المدينة

الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:45 م
حاكم ولاية نيويورك الأمريكية
حاكم ولاية نيويورك الأمريكية

أعلن حاكم ولاية نيويورك الأمريكية أندرو كومو، مساء اليوم الإثنين، فرض حظر التجول في مدينة نيويورك، بسبب استمرار الاحتجاجات القائمة في جميع الولايات الأمريكية نتيجة عن مقتل مواطن أمريكي من أصل أفريقي يدعى "جورج فوليد"، حسبما ذكرت فضائية سكاي نيوز بالعربية.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا "كومو" إلى إجراء إصلاح الجهاز الشرطي في البلاد؛ بهدف حظر استخدام القوة المفرطة ووضعيات الخنق أثناء عمليات التدخل والتوقيف.

وتوفي جورج فلويد (46 عاما) يوم الاثنين الماضي، بعد القبض عليه من قبل شرطة مينيابوليس، وازداد الغضب العام بعد ظهور مقطع فيديو يظهر ضابطا يجثو على عنقه.

وأجج مقتل "فلويد" غضباً واسعاً في عدة أماكن بالولايات المتحدة؛ حيث خرجت تظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر تداول فيديو لحادث إلقاء القبض على فلويد من قبل الشرطة والتعامل معه بطريقة قاسية أدت إلى وفاته، كما اندلعت اشتباكات بين الشرطة ومحتجين، وأحرق العديد من السيارات والمحلات التجارية.

ومنذ ذلك الحين، انتشرت الاحتجاجات في أغلب الولايات الأمريكية ضد وحشية الشرطة، وتم فرض حظر تجول في أغلب الولايات الكبيرة مثل العاصمة واشنطن وكاليفورنيا وفرجينيا، كما تم استدعاء الحرس الوطني.

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