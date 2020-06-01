محافظ بني سويف: لجنة لمتابعة توافر المستلزمات الطبية بمستشفيات تشخيص كورونا

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تشكيل لجنة تختص بالمرور اليومي على جميع مستشفيات تشخيص الحالات الخاصة بفيروس كورونا لمتابعة وضمان إستمرار توافر المستلزمات الطبية والأدوية ومتطلبات الحماية الشخصية وسهولة إجراءات صرفها ووصولها إلى الأطقم الطبية، والتأكد من أن المخزون من تلك المستلزمات يكفى الإحتياجات اللازمة للمستشفيات لمدة أسبوعين "على الأقل".

كما تختص اللجنة بمتابعة تفعيل الخط الساخن بالمحافظة على مدار الــ24 ساعة، لمتابعة قيام المختصين بالرد على إستفسارات المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، ومتابعة الشكاوى التي ترد عبر هذا الخط "وبالأخص" حال رفض أي مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، فضلًا عن إعداد تقرير بنتيجة المرور اليومي يُعرض على المحافظ، متضمنا ملاحظات اللجنة في هذا الشأن والسلبيات التي تبينت للجنة "إن وُجدت"، واقتراح الحلول المناسبة لها.

كما تختص اللجنة بمتابعة تفعيل الخط الساخن بالمحافظة على مدار الــ24 ساعة، لمتابعة قيام المختصين بالرد على إستفسارات المواطنين بشأن العلاج من فيروس كورونا، ومتابعة الشكاوى التي ترد عبر هذا الخط "وبالأخص" حال رفض أي مستشفى تابعة للمحافظة دخول حالات مصابة إليها، فضلًا عن إعداد تقرير بنتيجة المرور اليومي يُعرض على المحافظ، متضمنا ملاحظات اللجنة في هذا الشأن والسلبيات التي تبينت للجنة "إن وُجدت"، واقتراح الحلول المناسبة لها.

وتختص اللجنة أيضا بمتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية الكافية لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، وتحديد نسبة الإشغال بهذه المستشفيات، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الدكتورة وزيرة الصحة بشأن تعطيل الأجازات للأطقم الطبية.

وتختص اللجنة أيضا بمتابعة انتظام حضور الأطقم الطبية الكافية لتقديم خدمة طبية جيدة للمواطنين، وتحديد نسبة الإشغال بهذه المستشفيات، والوقوف على مدى تطبيق تعليمات الدكتورة وزيرة الصحة بشأن تعطيل الأجازات للأطقم الطبية.

يرأس اللجنة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة ومدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، وممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية، ومدير عام التفتيش المالى والإداراي وممثل عن إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها.

يرأس اللجنة الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ وعضوية السكرتير العام والسكرتير العام المساعد ووكيل وزارة الصحة ومدير الطب العلاجي بمديرية الصحة، وممثلين عن الجهات الرقابية والأمنية، ومدير عام التفتيش المالى والإداراي وممثل عن إدارة المتابعة بديوان عام المحافظة، وللجنة أن تستعين بمن تراه لأداء مهمتها.

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وأعلنت وزارة الصحة والسكان، مساء الاثنين، خروج 410 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6297 حالة حتى الآن.





من جهته، قال مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، إن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 7149 حالة، من ضمنهم الـ 6297 متعافيًا.





وأكد متحدث الوزارة، في بيان صحفي، تسجيل 1399 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.





وأوضح أن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.





وأشار إلى أن المحافظات التي سجلت أعلى معدل إصابات بفيروس كورونا هي "القاهرة، الجيزة والقليوبية"، بينما سجلت محافظات "البحر الأحمر، مطروح وجنوب سيناء" أقل معدلات إصابات بالفيروس، مناشدًا المواطنين الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية واتباع إجراءات التباعد الاجتماعي، خاصة في المحافظات ذات معدلات الإصابة العالية.





وتابع أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الإثنين، هو 26384 حالة من ضمنهم 6297 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و1005 حالات وفاة.



