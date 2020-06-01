إسرائيل.. إصابة موظف في مكتب رئيس الوزراء بفيروس كورونا





أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، عن إصابة موظف في المكتب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، دون أن يذكر ما إذا كان نتنياهو قد خالط هذا الموظف أم لا.





وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "يجري الآن القيام باستقصاء وبائي، وهو سيعطي إرشادات ملائمة عمن خالطوا هذا الموظف".





وكان نتنياهو، قد عزل نفسه في وقت سابق، بسبب التخوف من الإصابة بفيروس كورونا في واقعتين منفصلتين، إحداهما في شهر مارس الماضي بعد مخالطة مساعد مصاب، وبعد ذلك في شهر أبريل الماضي عقب تشخيص إصابة وزير الصحة في ذلك الوقت بكورونا.





وأظهرت التحاليل عدم إصابة "نتنياهو" بالفيروس في المرتين، وتشترط وزارة الصحة الإسرائيلية بشكل عام ضرورة العزل الذاتي لمدة 14 يوما بالنسبة لأي شخص كان قريبا من شخص مصاب.





ويذكر أن إسرائيل سجلت أكثر من 17100 حالة إصابة بفيروس كورونا و285 حالة وفاة. وحذر "نتنياهو" من إعادة فرضها في حال استمر هذا الاتجاه.



