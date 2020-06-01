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إسرائيل.. إصابة موظف في مكتب رئيس الوزراء بفيروس كورونا
الإثنين 01/يونيو/2020 - 09:21 م
الفجر
أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الإثنين، عن إصابة موظف في المكتب بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، دون أن يذكر ما إذا كان نتنياهو قد خالط هذا الموظف أم لا.
وقال بيان صادر عن مكتب نتنياهو: "يجري الآن القيام باستقصاء وبائي، وهو سيعطي إرشادات ملائمة عمن خالطوا هذا الموظف".
وكان نتنياهو، قد عزل نفسه في وقت سابق، بسبب التخوف من الإصابة بفيروس كورونا في واقعتين منفصلتين، إحداهما في شهر مارس الماضي بعد مخالطة مساعد مصاب، وبعد ذلك في شهر أبريل الماضي عقب تشخيص إصابة وزير الصحة في ذلك الوقت بكورونا.
وأظهرت التحاليل عدم إصابة "نتنياهو" بالفيروس في المرتين، وتشترط وزارة الصحة الإسرائيلية بشكل عام ضرورة العزل الذاتي لمدة 14 يوما بالنسبة لأي شخص كان قريبا من شخص مصاب.
ويذكر أن إسرائيل سجلت أكثر من 17100 حالة إصابة بفيروس كورونا و285 حالة وفاة. وحذر "نتنياهو" من إعادة فرضها في حال استمر هذا الاتجاه.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,328 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,883 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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