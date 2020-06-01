مدرب وادي دجلة السابق: هناك مفاوضات مع أحد الأندية المصرية ولكن!





أكد اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني السابق لوادي دجلة على انه تلقى مفاوضات من أحد الأندية المصرية لتولي تدريبه في الفترة الماضية، لكن المفاوضات لم تكتمل لعدم قدرته على تلبية طموحاته.





وأضاف في تصريحات تلفزيونية عبر فضائية أون تايم سبورت :"نعم تلقيت مفاوضات من أحد الاندية ولكن لم يكن مناسبا، أنا سأبقى في مصر حتى منتصف شهر يونيو المقبل وبعد ذلك سنحدد الموقف وأعود إلى أوروبا".





وتابع :"النادي الذي يرغب في تولي مهمته الفنية هو أنه لا يلبي طموحاتي، فأنا أرغب في أن يكون النادي الذي سأتولى تدربه يناسب طموحاتي".





وأشار :"الوضع حاليا صعب بسبب فيروس كورونا خاصة ةأن المدة أصبحت طويلة وأنا لست سعيدًا في الفترة الحالية أريد أن أعود مرة أخرى إلى الملاعب في الفترة المقبلة".





وكان وادي دجلة قد وجه الشكر إلى المدرب اليوناني في شهر فبراير الماضي بسبب النتائج المتواضعة التي حققها الفريق هذا الموسم في الدوري المصري، والتي جعلته يحتل المركز السادس عشر على سلم الترتيب.



