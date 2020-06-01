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ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب
الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:58 م
وكالات
أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7833.
وقالت وزارة الصحة: إنه "لم يتم تسجيل أي وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليستقر مجموع الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا عند 205 حالات"، لافتة إلى "تماثل 434 شخصا للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين 5893".
وأكدت على أن الحالة الوبائية بالمملكة تتحسن بشكل تدريجي ومطرد، داعية الجميع للتحلي بالمسؤولية للحفاظ على هذا المكسب ومواصلة التحسن من خلال الالتزام بتدابير الحجر الصحي.
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 6,328 مليون إصابة، بينهم أكثر من 375 ألف حالة وفاة، وأكثر من 2,883 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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