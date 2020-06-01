ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب





أعلنت وزارة الصحة المغربية، مساء اليوم الاثنين، عن تسجيل 26 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 7833.





وقالت وزارة الصحة: إنه "لم يتم تسجيل أي وفاة في الـ24 ساعة الأخيرة، ليستقر مجموع الوفيات المسجلة جراء فيروس كورونا عند 205 حالات"، لافتة إلى " تماثل 434 شخصا للشفاء، ليصبح إجمالي المتعافين 5893".





وأكدت على أن الحالة الوبائية بالمملكة تتحسن بشكل تدريجي ومطرد، داعية الجميع للتحلي بالمسؤولية للحفاظ على هذا المكسب ومواصلة التحسن من خلال الالتزام بتدابير الحجر الصحي.



