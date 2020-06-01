أسعار النفط تتحول للتراجع بالختام بعد جلسة متقلبة

تحولت أسعار النفط للتراجع عند تسوية تعاملات اليوم الاثنين، في جلسة متقلبة وسط استمرار تصاعد التوترات بين أكبر اقتصاديين في العالم، وترقب اجتماع "أوبك+".





ويراقب المستثمرون التوترات بين الولايات المتحدة والصين مع مخاوف بشأن رد الصين على إجراءات واشنطن بشأن هونج كونج.





وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشار إلى أنه سيتم فرض عقوبات على مسؤولين صينين رداً على قرارها بفرض قانون الأمن الوطني ضد هونج كونج، لكنه لم يعلن تدابير محددة.





فيما كشف تقرير صحفي أن الصين قامت بتعليق مشتريات بعض السلع الزراعية الأمريكية بما في ذلك فول الصويا.





ويترقب المستثمرون اجتماعاً محتملاً لمنظمة أوبك وحلفاؤها في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، لمناقشة ما إذا كان سيتم تمديد تخفيضات الإنتاج القياسية للخام لما بعد نهاية يونيو الحالي، وسط تقارير تفيد بأن أوبك وروسيا أقرب إلى اتفاق بشأن تمديد تخفيضات النفط.





وقالت مصادر لوكالة "رويترز" إن السعودية تقترح تمديد تخفيضات إنتاج النفط حتى نهاية العام الجاري، ولكنها لم تحصل على موافقة روسيا بعد.





وكان الذهب الأسود سجل أكبر مكاسب شهرية على الإطلاق خلال مايو الماضي، بفعل انخفاض إنتاج منظمة أوبك وتوقعات تعافي الطلب وسط تخفيف المزيد من الدول من عمليات الإغلاق الوطني.





وعند التسوية، انخفض سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يوليو بنحو 0.1 بالمائة مسجلاً 35.44 دولار للبرميل بعد أن كان مرتفعاً عند 35.90 دولار، ومنخفضا عند 34.27 في وقت سابق من الجلسة.





وبحلول الساعة 6:45 مساءً بتوقيت جرينتش، ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت القياسي تسليم أغسطس بنحو 1.3 بالمائة ليسجل 38.35 دولار للبرميل بعد أن سجل 37.18 دولار في الاتجاه الهابط، و38.42 دولار في الاتجاه الصاعد في وقت مبكر من التعاملات.