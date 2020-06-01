بعد أزمة محمد رمضان.. فنانة متهمة بدفع ثمن تهنئة نجم أسباني لها

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شاركت الفنانة أمل العوضي فيديو لتهنئة النجم الأسباني انريكي ارسي بطل مسلسل "la case de papel"بعيد ميلادها وذالك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وتلقى الجمهور الفيديو بالهجوم واتهموها بأنها دفعت ثمن هذا الفيديو، وذالك بعد الأزمة التي تعرض لها محمد رمضان بسبب فيديو النجم الأسباني له ومعرفة الجمهور بدفعه ثمن هذا الفيديو.



وردت أمل العوضي على هذه الإتهامات قائلة "لم أدفع أى مقابل مادى لهذه التهنئة، هذه ‏هدية من إحدى صديقاتى، وأشكر أنريكى على رسالته اللطيفة".

