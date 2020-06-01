نقدم لكِ عزيزتي خطوات تفتيح البشرة بالمكياج، يمكنك اتباعها للحصول على خطوات سريعة وفعالة وتحصلين على بشرة فاتحة ولامعة.





ومن هنا إليكِ خطوات تفتيح البشرة عن طريق المكياج.





البودرة الشفافة

اعتمدي دائما البودرة المعدنية الشفافة، حيث أنها تعمل على ضبط المكياج وتفتيح البشرة كما تمنحك مظهر أكثر إشراقا، وعليك استخدامها افتح درجة من "الفاونديشن".





هكذا يمكنك إخفاء البقع الداكنة

عليك وضع القليل من الكونسيلر على المناطق الداكنة في الوجه وتأكدي من مزجه جيدا لإخفاء العيوب والحصول على وجه خالي من الشوائب.





استخدام الهايلايتر

ضعي الهايلايتر على عظمة الخدين، حيث يجعل البشرة تبدو أفتح وأكثر إشراقا، كما يمكنك اختيار الهايلايتر بدرجة أفتح من بشرتك ليبدو طبيعي، وتجنبي الكونتور لأنه يجعل بشرتك داكنة.





كريم الأساس