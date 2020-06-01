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عاجل - إصابة مُذيع قناة «أون تايم سبورت» بفيروس كورونا

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:27 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
علي نبوي
أعلن كريم رمزي رئيس تحرير موقع "يلا كورة" ومذيع قناة "أون تايم سبورت" إصابته بفيروس كورونا (كوفيد -١٩)، وذلك عقب خضوعه للتحاليل خلال الساعات القليلة الماضية.

ونشر رمزي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" :"كورونا ايجابي .. الحمدلله .. دعواتكم".

وانضم رمزي لعدد من المذيعين الذين أصيبوا بالفيروس خلال الفترة الماضية، ريهام السهلي وآية عبدالرحمن، المذيعات بقناة "إكسترا نيوز"، وإلهام نمر المذيعة بالتليفزيون المصري، والإعلامية داليا أبو عمر، وعمر صلاح.

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كورونا كريم رمزي آية عبدالرحمن أون سبورت إلهام نمر

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