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هروب مريض بالكورونا من المستشفى بالدقهلية

الإثنين 01/يونيو/2020 - 08:25 م
بوابة الفجر
محمد كشك
أكد الدكتور صابر مشالي مدير مستشفى شربين العام في محافظة الدقهلية هروب "م خ ا " ٤٩ سنة، مريض من أبناء قرية أبو السعود عقب ظهور نتيجة مسحته لفيروس كورونا وكونها إيجابية. 

وأوضح مشالي أنه تم إبلاغ مركز شرطة شربين بهروب المريض، وتمكنت قوة أمنية وأسرة المريض من إقناعه للعودة للمستشفى لاستكمال العلاج.


وأوضح مدير مستشفى شربين أن المريض تم استقباله أمس وأجريت له كافة الأشعة وسحب المسحة بعد ظهور كافة أعراض فيروس كورونا علي المريض ومنها ارتفاع درجة الحرارة وضيق تنفس وكحة، وحينما جائت نتيجة المسحة بالايجاب أصيب المريض بالهلع وهرب من المستشفى.

وأكد مشالي أن الطاقم الطبي نجح في تهدئته خاصة وأن حالته بسيطة، إلا أنهم فوجئوا صباح أمس الأحد، بعدم وجوده في غرفته وهروبه من المستشفى.

وتابع مشالي أن إدارة الطب الوقائي قامت بعزل المخالطين للمريض وتوزيع العلاج اللازم للعزل المنزلي بقرية أبو السعود بشربين.


وأعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الأحد، عن خروج 344 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 6037 حالة حتى اليوم.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 6810 حالة، من ضمنهم الـ 6037 متعافيًا.

وأضاف أنه تم تسجيل 1536 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 46 حالة جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأحد، هو 24985 حالة من ضمنهم 6037 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و959 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قاما الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية.

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