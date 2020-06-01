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تراجع متوقع فى صادرات أوكرانيا من القمح بنهاية الموسم الحالي

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:42 م
بوابة الفجر
تشير التوقعات إلى تراجع صادرات أوكرانيا من القمح بنهاية الموسم الحالى بأكثر من الربع مقارنة بالعام السابق.

قال تجار إن بيانات أولية من وزارة الاقتصاد يوم الاثنين أظهرت أن محصول القمح في أوكرانيا في موسم 2020-2021 من المرجح أن يهبط حوالي 18 في المئة إلى 23.2 مليون طن وأن تهوي الصادرات بأكثر من الربع إلى 14.9 مليون طن.

وحصدت أوكرانيا 28.3 مليون طن من القمح في 2019 وقد تسجل الصادرات مستوى قياسيا مرتفعا عند 20.5 مليون طن في موسم 2019-2020 الذي ينتهي في الثلاثين من يونيو حزيران.

وامتنعت الوزارة عن تأكيد الأرقام.
لكن تجارا ومحللين قالوا إنهم يتوقعون أن يصل محصول القمح هذا العام إلى حوالي 26 مليون طن وأن تبلغ الصادرات 17-18 مليون طن.

وقال اتحاد شركات تجارة الحبوب الأوكرانية الأسبوع الماضي إن من المرجح أن يبلغ اجمالي صادرات البلاد من القمح في موسم 2020-2021 حوالي 18 مليون طن.

وتتوقع وزارة الاقتصاد أن اجمالي صادرات أوكرانيا من الحبوب سيبلغ 47 مليون طن، بما في ذلك 28.1 مليون طن من الذرة و3.7 مليون طن من الشعير.

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فيروس كورونا صادرات أوكرانيا من القمح القمح الاوكراني

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