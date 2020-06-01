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نوفل المخلوفي يفوز بأول جائزة في الشرق الأوسط للتوعية من خطر "كورونا"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:35 م
بوابة الفجر
الفجر الفني
نوفل المخلوفي يفوز بأول جائزة في الشرق الأوسط للتوعية من خطر كورونا
ي سابقة هي الأولى من نوعها، أعرب البلوجر والانفلونسر نوفل المخلوفي، عن سعادته بفوزه بأول جائزة في الشرق الأوسط للتوعية من كورونا من قبل المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، وهو واحداً من 6 مكاتب إقليمية لمنظمة الصحة العالمية حول العالم.

وقال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية للشرق المتوسط، إن منحه الجائزة لنوفل المخلوفي جاء لتأثيره الكبير في فئة كبيرة من رواد مواقع التواصل الاجتماعي في قاراتي آسيا وإفريقيا، وتقديم نصائح يومية لمتابعيه للحد من خطر كورونا الجارف حول العالم.

ومن جهته قال نوفل إن تقديم نصائحه لمتابعيه جاء من قبل حرصه الدائم على صحة وسلامة الجميع من هذا الفيروس الذي لا يرى بالعين، وأن طرق الوقاية من هذا الفيروس هي بداية التصدي لخطر فتاك يؤدي بحياة الكثير من البشر.

وطالب نوفل الجميع بضرورة اخذ الاحتياطات اللازمة للحد من هذا الخطر المهلك، داعيا الله أن يحمى جميع الشعوب من هذا الوباء الفتاك، ومؤكدا أن منحه هذه الجائزة سيمنحه الكثير من الدوافع لتقديم المزيد من النصائح والتدابير اللازمة للحد من خطر كورونا.

يذكر أن منظمة الصحة العالمية حول العالم مازالت تحذر جميع الدول من خطورة كورونا، وفي تقرير رسمي لها الجمعة قالت المنظمة انه بلغ إجمالي المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد 5 مليون و924 ألف و107 حالة، فيما تماثل 2 مليون و593 ألف و120 شخصًا للشفاء، وأودى الفيروس التاجي المستجد بحياة 362 ألف و459 ضحية.

وكانت الولايات المتحدة الأمريكية أكثر بلدان العالم تأثرًا بعدوى فيروس كورونا المستجد، حيث وصل عدد المصابين فيها إلى مليون و768 ألف و461 حالة، تليها البرازيل التي شهدت قفزة مهولة في أعداد الإصابات خلال الأسابيع الماضية، وبلغ عدد الحالات فيها إلى 438 ألف و812 حالة، تليها روسيا في المركز الثالث ووصل عدد الإصابات فيها إلى 387 ألف و623 حالة، وتأتي إسبانيا في المركز الرابع بإجمالي حالات بلغ 284 ألف و986 حالة، وتراجعت المملكة المتحدة إلى المركز الخامس بإجمالي 269 ألف و127 حالة.
نوفل المخلوفي يفوز بأول جائزة في الشرق الأوسط للتوعية من خطر كورونا
نوفل المخلوفي يفوز بأول جائزة في الشرق الأوسط للتوعية من خطر كورونا

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