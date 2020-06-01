نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2020 برقم الجلوس جميع المحافظات

اعتمدت نتيجة الشهادة الإعدادية في العديد من المحافظات ويبحث الطلاب في جميع المحافظات عن نتيجة الشهادة الإعدادية لمعرفة نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020 كلا حسب محافظته.





وكان نظام الامتحانات مختلفا تماما عن الاعوام السابقة حيث أعد الطلاب مشروعا بحثيا وقاموا بتسليمه إلكترونيا عبر منصة أدمودو.





ونسبة نجاح الطلاب في المرحلة الإعدادية مبشرة للغاية ومن جهتهم يترقب أولياء الأمور نتيجة الصف الثالث الإعدادي الترم الثاني 2020 للاطمئنان على مستوى أبنائهم التعليمي.





وعن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2020 يمكن الاستعلام عليها ومعرفتها من خلال الرابط التالي اضغط هنا





ومن جهته قام وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي بتهنئة جميع الطلاب الناجحين في المرحلة الإعدادية متمنيا لهم دوام التوفيق والنجاح.





وتسهيلا على الطلاب وأولياء الأمور إليكم خطوات الاستعلام عن نتيجة الشهادة الإعدادية الترم الثاني 2020 في جميع المحافظات.





في البداية يدخل الطلاب على لينك موقع مدرية التربية والتعليم التابع لمحافظته استعلاما عن نتيجة الشهادة الإعدادية.





وعلى الطلاب ادخال الرقم القومي وكود الطلب ورقم الجلوس.



