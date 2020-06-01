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الخطيب يقرر التصعيد ضد الزمالك بعد لافتة "نادي القرن"

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:26 م
محمود الخطيب
محمود الخطيب
الفجر الرياضي
يجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي ، غدا الثلاثاء من أجل مناقشة العديد من القضايا الخاصة بالفريق الأول والملفات الأخرى، ومن أهمها الرد بشكل رسمي على الزمالك فيما يتعلق بأزمة "نادي القرن".

ويناقش مسئولو الأهلي برئاسة محمود الخطيب الرد على نادي الزمالك بعد قيام الأخير بوضع لافتة على سور النادي كتب عليها "نادي القرن" في تحد واضح لقرار الاتحاد الإفريقي منذ عشرين عاما بمنح القلعة الحمراء لقب نادي القرن.

وسيقوم مسئولو الأهلي خلال الاجتماع بوضع كيفية التصعيد ضد الزمالك ومسئوليه بعد أزمة "نادي القرن"، وسيكون الإعلان عن القرار عقب الاجتماع.

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يدرس مسئولو النادي الأهلي اتخاذ خطوة هامة ورسمية خلال الساعات القليلة المقبلة بشأن مصير لقب الدوري المصري الممتاز.

ووفقا لتقارير صحفية فإن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي ومجلس الإدارة استقروا بشكل كبير على إبلاغ اتحاد الكرة رسميا بضرورة الإعلان عن تتويج القلعة الحمراء بلقب الدوري الممتاز في الموسم الحالي.

وتشير التقارير إلى أن الأهلي استقر على منح اتحاد الكرة بعض الوقت من أجل الإعلان الرسمي عن تتويج الفريق الأحمر بلقب الدوري في حال تم الاستقرار على عدم استكمال الموسم.

وكان 14 ناديا أبدوا تحفظهم على عودة النشاط الكروي وطالبوا بإلغاء مسابقة الدوري الممتاز هذا الموسم بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.


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