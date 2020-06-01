Advertisements

عضو مجلس الأهلي يشكو تركي آل الشيخ إلى النائب العام

الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:32 م
تركي آل الشيخ
تركي آل الشيخ
علي نبوي
نشر محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ردًا على الفيديو الذي أعلن فيه محمد حمودة محامي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا بالتقدم ببلاغ ضد عضو مجلس الأهلي إلى النائب العام.

وقال سراج في الفيديو :"أحب أن أوصل 5 رسائل، الأولى، أن مهما تحدثت وعبرت عن ما أشعر لن أوفي جماهير الأهلي حقهم من المساعدة والدعم والحب الذي رأيته الأيام الماضية، لأن هذا الجمهور الكبير عندما يكون في ظهر أحد فهذه نعمة من الله وأشكركم، وفخور أنني ضمن أسرة النادي الأهلي".

وأضاف :"الرسالة الثانية، أشكر كل جماهير الأهلي الذين ساندوني وجماهير الزمالك التي ساندتني أيضًا وحتى الذين تجاوزوا في حقي فأنا مسامح لأننا أولاد بلد واحدة، وأقولها دائمًا خلافنا ليس مع الزمالك وجماهيره ولكن مع أشخاص أساءوا للبلد".

وتابع :"الرسالة الثالثة وهي موجهة للأصدقاء من المملكة العربية السعودية الذين ساندوني وتواصلوا معي وأكدوا على دعمهم".

وزاد :"الرسالة الرابعة، كل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم القامة الكبيرة محمود الخطيب، أعتز بهم وأقدرهم، في بعض الناس ممكن يكونوا قاموا بتحليل جملة انا قلتها وهي "انا عيني مش مكسورة" وانا بالفعل عيني مش مكسورة وستظل كذلك، البعض فسر ذلك على أنني أعكس هذا على أعضاء المجلس، وهذا عار تمامًا من الصحة والمقصد ونيتي، لأن لو هناك أشخاص آخريين سينعكس عليهم الأمر فهم أشخاص مسؤولين كبار في أندية أخرى يعرفون أنفسهم جيدًا، وهم أكثر ناس يصرحون كل يوم عن الاخلاق والمبادئ والعين المكسورة وهما أصلا إللي عنيهم مكسورة من زمن الزمن وسمعتهم سبقاهم".

وأشار :"لو انا أقصد شئ من "عيني مش مكسورة" فأقصد هؤلاء ولا أقصد زملائي في أعضاء مجلس إدارة الأهلي، نحن بيننا روابط اجتماعية وأسرية قوية جدًا"

وواصل :"الرسالة الخامسة، انا مازلت ثابت على موقفي وسأظل كذلك، تعلمت أن من يسير على الحق ربنا لا يخذله، ولو هناك بلاغ سب وقذف مرفوع ضدي فمن حق أي أحد أن يفعل ما يحلوا له في النهاية نحن دولة قانون ولو هناك بلاغ تقدم ضدي سأتقدم انا ببلاغين واحد سب وقذف والثاني التشهير بوالدي بدون أي إثبات وهو سقط في هذا الخطأ وكتب كلام ليس صحيحًا ولن أتنازل عن حقي، ولو هناك محامي تحدث أمس، فأنا لدي اثنين من المستشارين وهم سيتولون الأمر".

وأتم :"في النهاية سأدافع عن حقي، والإصرار من صفاتي، وسأستمر ولا أتعب ولا أمل، وفي النهاية ربنا هو العدل والحق، وأقول هذا الكلام ليس بصفتي مسؤولًا في النادي الأهلي أو الجامعة الأمريكية، انا أتحدث بصفتي مواطن مصري حر لديه كرامة، والكرامة هي سمة المصريين الأولى من أكبرهم لأصغرهم، الكرامة في دمنا، وأخر شئ مصر أم الدنيا والأهلي أعظم ناد في الكون".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محمد سراج تركي آل الشيخ الأهلي ألميريا أخبار الأهلي

أخبار تهمك

الخطيب يقرر التصعيد ضد الزمالك بعد لافتة "نادي القرن"

منذ 36 دقيقة

وزيرة الصحة تزف بشرى سارة بشأن أدوية المناعة.. وتوجه مناشدة للمواطنين (صور)

منذ ساعة و 25 دقيقة

لماذا تسجل القاهرة والجيزة أعلى معدلات إصابة بالكورونا؟

منذ حوالي 13 ساعة

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

منذ يوم

عاجل.. وزير الإعلام يعلن تعديل موعد حظر التجول

منذ يوم

مفاجأة.. قرارات حاسمة بشأن المستشفيات الخاصة لرفعها أسعار علاج كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

الإعلان خلال أيام.. الأهلي يجهز مفاجأة مدوية

منذ ساعتين و 32 دقيقة

بالفيديو.. تركي آل الشيخ يتقدم ببلاغ للنائب العام ضد محمد سراج

منذ حوالي 22 ساعة

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

منذ ساعة و 8 دقيقة

عاجل.. وزير التعليم العالي يواصل تصريحاته الصادمة بشأن إصابات كورونا

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إخلاء سبيل زوج شقيقة محمد رمضان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. الحكومة تكشف عن موقف المطاعم والمقاهي خلال الفترة الجارية (تفاصيل جديدة) (فيديو)

منذ حوالي 21 ساعة

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

منذ حوالي 3 ساعات

عضو مجلس الأهلي يشكو تركي آل الشيخ إلى النائب العام

منذ نصف ساعة

موضوعات متعلقة

‏سموحة يصدر بيانا للرد على اتهامات سب رئيس الاتحاد

مبدأ قضائي .. عضو مجلس "المحامين" ليس له حصانة خاصة‎

حمدي الميرغني لـ محمد صبحي: "إحنا مش بنقل أدبنا في مسرح مصر"

المستشار القانوني للنادي الأهلي: نجهز عدة خطوات تصعيدية ضد تجاوزات رئيس الزمالك

أمير طعيمة يعتذر للجماهير: "سيظل النادي الأهلي كيان كبير"

عاجل.. تغريم مدحت شلبي 20 ألف جنيه بسبب إهانة "الخطيب"

ads

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
05:02 م

وزارة الكهرباء تستعد لإعلان أسعار الشرائح الجديدة بعد الزيادة خلال الشهر الجاري

إصابة شخصية شهيرة مطلوب القبض عليها بفيروس كورونا

02:49 م

مجلس الوزراء يزف بشرى سارة للمواطنين بشأن كورونا (فيديو)

09:07 ص

وفاة فنانة الإغراء هيام طعمة عن عمر ناهز الـ58 عام

08:52 م

تصريح صادم من الصحة العالمية حول تغير قوة فيروس كورونا

06:54 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: الشعب الجمهورى يلعب على خلو مساحة المعارضة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: من وزيرة الصحة للأطباء المستقيلين إلى شعب تهاون بالفيروس وعيكم مشكور

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: دروس جينيفر لوبيز للنجاح والجمال بعد الخمسين