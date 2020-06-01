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عضو مجلس الأهلي يشكو تركي آل الشيخ إلى النائب العام
الإثنين 01/يونيو/2020 - 07:32 م
علي نبوي
نشر محمد زكريا سراج الدين عضو مجلس إدارة النادي الأهلي فيديو له عبر موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك ردًا على الفيديو الذي أعلن فيه محمد حمودة محامي المستشار تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه بالمملكة العربية السعودية ومالك نادي ألميريا بالتقدم ببلاغ ضد عضو مجلس الأهلي إلى النائب العام.
وقال سراج في الفيديو :"أحب أن أوصل 5 رسائل، الأولى، أن مهما تحدثت وعبرت عن ما أشعر لن أوفي جماهير الأهلي حقهم من المساعدة والدعم والحب الذي رأيته الأيام الماضية، لأن هذا الجمهور الكبير عندما يكون في ظهر أحد فهذه نعمة من الله وأشكركم، وفخور أنني ضمن أسرة النادي الأهلي".
وأضاف :"الرسالة الثانية، أشكر كل جماهير الأهلي الذين ساندوني وجماهير الزمالك التي ساندتني أيضًا وحتى الذين تجاوزوا في حقي فأنا مسامح لأننا أولاد بلد واحدة، وأقولها دائمًا خلافنا ليس مع الزمالك وجماهيره ولكن مع أشخاص أساءوا للبلد".
وتابع :"الرسالة الثالثة وهي موجهة للأصدقاء من المملكة العربية السعودية الذين ساندوني وتواصلوا معي وأكدوا على دعمهم".
وزاد :"الرسالة الرابعة، كل الشكر لمجلس إدارة النادي الأهلي وعلى رأسهم القامة الكبيرة محمود الخطيب، أعتز بهم وأقدرهم، في بعض الناس ممكن يكونوا قاموا بتحليل جملة انا قلتها وهي "انا عيني مش مكسورة" وانا بالفعل عيني مش مكسورة وستظل كذلك، البعض فسر ذلك على أنني أعكس هذا على أعضاء المجلس، وهذا عار تمامًا من الصحة والمقصد ونيتي، لأن لو هناك أشخاص آخريين سينعكس عليهم الأمر فهم أشخاص مسؤولين كبار في أندية أخرى يعرفون أنفسهم جيدًا، وهم أكثر ناس يصرحون كل يوم عن الاخلاق والمبادئ والعين المكسورة وهما أصلا إللي عنيهم مكسورة من زمن الزمن وسمعتهم سبقاهم".
وأشار :"لو انا أقصد شئ من "عيني مش مكسورة" فأقصد هؤلاء ولا أقصد زملائي في أعضاء مجلس إدارة الأهلي، نحن بيننا روابط اجتماعية وأسرية قوية جدًا"
وواصل :"الرسالة الخامسة، انا مازلت ثابت على موقفي وسأظل كذلك، تعلمت أن من يسير على الحق ربنا لا يخذله، ولو هناك بلاغ سب وقذف مرفوع ضدي فمن حق أي أحد أن يفعل ما يحلوا له في النهاية نحن دولة قانون ولو هناك بلاغ تقدم ضدي سأتقدم انا ببلاغين واحد سب وقذف والثاني التشهير بوالدي بدون أي إثبات وهو سقط في هذا الخطأ وكتب كلام ليس صحيحًا ولن أتنازل عن حقي، ولو هناك محامي تحدث أمس، فأنا لدي اثنين من المستشارين وهم سيتولون الأمر".
وأتم :"في النهاية سأدافع عن حقي، والإصرار من صفاتي، وسأستمر ولا أتعب ولا أمل، وفي النهاية ربنا هو العدل والحق، وأقول هذا الكلام ليس بصفتي مسؤولًا في النادي الأهلي أو الجامعة الأمريكية، انا أتحدث بصفتي مواطن مصري حر لديه كرامة، والكرامة هي سمة المصريين الأولى من أكبرهم لأصغرهم، الكرامة في دمنا، وأخر شئ مصر أم الدنيا والأهلي أعظم ناد في الكون".
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