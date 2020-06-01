عاجل.. إصابة عضو بمجلس نقابة الصحفيين بـ'كورونا'

أصيب حسين الزناتي عضو مجلس نقابة الصحفيين، وأمين الصندوق بالنقابة، ورئيس تحرير مجلة علاء الدين، بفيروس كورونا المستجد، وذلك بعد تأكد إيجابية تحاليله، وجاري عمل فحوصات طبية ومسحة، لزوجته وأولاده للاطمئنان عليهم.





وقال عضو مجلس النقابة، إن نتيجة المسحة أظهرت إيجابية الإصابة بالفيروس، أمس، وأنه يخضع للعزل المنزلي، في حين إجراء مسحات لزوجته وأطفاله، مؤكدًا أنه في صحة جيدة، ويتناول الأدوية بانتظام.





وكان قد صرح قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان نقيب الصحفيين، بأنه انطلاقًا من كون النقابة بيت كل الصحفيين المصريين بكل أجيالهم ومؤسساتهم، فقد واصل اتصالاته الكثيفة مع كل الجهات المختصة بمواجهة فيروس كورونا المستجد، لاتخاذ كل الإجراءات الضرورية لمواجهة انتشاره بين أعضاء النقابة وأسرهم.





وقال في بيان سابق له، إن الاتصالات التي أجراها توصلت بالتنسيق مع رئيس لجنة الرعاية الاجتماعية والصحية الزميل أيمن عبدالمجيد، ووافق عليها المجلس، للإجراءات التالية:





أولًا: فتح الانضمام الاستثنائي لمشروع العلاج، لمدة 15 يومًا تبدأ من 1 إلى 15 يونيه، بدون غرامة.





ثانيًا: الاتفاق مع مجموعة من أساتذة واستشاريي الطب المتخصصين من خيرة كوادر مستشفيات الحميات، للتواصل معهم تليفونيًا أو إلكترونيًا لاستشارتهم حول أي حالة اشتباه، وإبداء الرأي في التحاليل والإشاعات التي يجب القيام بإجراءها.





ثالثًا: يتيح مشروع العلاج، وفق دليل هذا العام المحدث، كل الإشاعات والتحليلات المطلوبة للتأكد من حالة الاشتباه، وفي مقدمتها الأشعة المقطعية على الصدر بمختلف جهات التعاقد، بأسعار مخفضة، يتحمل العضو منها 200 جنيهًا فقط، بدلًا من تكلفتها العادية والتي تصل إلى 1000 جنيه.





كما يتيح مشروع العلاج التحاليل التالية وفق الدليل المحدث، لهذا العام بأسعار مخفضة تتساوى مع أفضل العروض المقدمة للجهات النقابية الأخرى، ويتحمل العضو منها 70 جنيهًا فقط، بدلا من قيمتها العادية التي تصل لنحو 400 جنيه، وهي:

Complete blood picture (CBC)

ESR

CRP(Quantitative)

SGOT

SGPT

ferritin





رابعًا: إجراء مسحات كورونا بعد اتخاذ الاستشارة الطبية وإجراء الإشاعات والتحليلات السابقة، دون تحميل الصحفيين أعضاء مشروع العلاج وأسرهم أي تكلفة مالية، وذلك بمستشفيات قصر العيني التابعة لجامعة القاهرة.





خامسًا: إتاحة أسرة وغرف للعزل بمستشفيات وزارة الصحة، لمن تثبت إصابته من الصحفيين وأسرهم، وتستلزم حالته ذلك، وستوفر وزارة الصحة حقائب العلاج لمن يتقرر عزلهم منزليًا، والمخالطين لهم.



