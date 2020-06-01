نرصد أرقام وحصاد المجموعة الخامسة بالقسم الثالث

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تترقب أندية المجموعة الخامسة بدوري القسم الثالث، قرار اللجنة الخماسية الخاص بعودة النشاط الرياضي من عدمه، الأمر الذي يتطلب حسابات خاصة لدى الفرق التي تنافس على الصعود، والفرق المهددة بالهبوط.



شهدت المجموعة الخامسة، اقامة 23 جولة، قبل أن يأتي قرار الحكومة بتعليق الأنشطة الرياضية، ضمن الاجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا.



ويستعرض " الفجر الرياضي " بالأرقام حصاد المجموعة الخامسة بالقسم الثالث المعروفة بمجموعة الجيزة، على مدار 23 جولة. حيث شهدت المجموعة اقامة 322 مباراة، 133 فوز، 56 تعادل، 433 هدف تم تسجيلهم، 455 نقطة تم جمعهم خلال الثلاث والعشرين جولة التي لعبوا حتي الأن.



19 مباراة انتهت بالتعادل الايجابي ضمن مباريات المجموعة، أبرزها مباراة الصيد والصف، والتى انتهت بالتعادل الايجابي بأربع أهداف لكلا الفريقين على ملعب الصيد، ضمن مباريات الأسبوع الحادي عشر بالمجموعة، بينما انتهت 9 مباريات بالتعادل السلبي بالمجموعة الخامسة.



6 أندية لم تقم بتغيير الأجهزة الفنية، وهم: الدخان - جولدي - حلوان العام - أكتوبر - المعادي - الصيد.



8 أندية قامت بتغيير الأجهزة الفنية، وهم: الإتصالات - القومي - بشتيل - الصف - العياط - جينيس - أبو النمرس - البدرشين.



4 مدربين تولوا تدريب فريقين بالمجموعة، وهم: أحمد رضوان (الإتصالات والقومي) - حاتم حسن (القومي والصف) - محمد حسن (الصف والعياط) - أحمد بكري (جينيس والقومي)



الدخان صاحب أقوى خط هجوم برصيد 55 هدف، بينما البدرشين صاحب أضعف خط برصيد 19 هدف.



الإتصالات صاحب أقوى خط دفاع، حيث لم يستقبل شباكه سوى 9 أهداف، بينما يأتي البدرشين صاحب أضعف خط دفاع، حيث استقبلت شباكه 48 هدف.



الدخان أكثر الفرق فوزاً، حيث فاز في 19 مباراة، بينما يأتي الصيد أقل الفرق فوزاً، حيث فاز في 4 مباريات.



القومي أكثر الفرق تعادلاً، حيث تعادل في 8 مباريات، بينما يأتي حلوان العام أقل الفرق تعادلاً، حيث تعادل في مباراة واحدة فقط.



البدرشين أكثر الفرق تعرضاً للخسارة، حيث خسر الفريق في 16 مباراة، بينما يأتي الإتصالات أقل الفرق تعرضاً للخسارة، حيث خسر في مباراة واحدة فقط.



المباراة الأكثر تهديفاً، مباراة العياط وضيفه أكتوبر، وانتهت بفوز أكتوبر بست أهداف مقابل ثلاثة، ضمن مباريات الأسبوع الثاني عشر بالمجموعة.



اللاعب النيجيري جوتشي أوجوتشي لاعب حلوان العام، صاحب أسرع هدف بالدوري هذا الموسم، حيث افتتح اللاعب التسجيل بعد مرور 45 ثانية من مباراة حلوان العام والصيد، ضمن مباريات الأسبوع الثامن من مسابقة الدوري.



شهدت المجموعة تسجيل هاتريك ثلاث مرات عن طريق:



1) أحمد أمين (اوفا) لاعب الدخان في مباراة الصيد

2) محمد دعبس لاعب الصيد في مباراة البدرشين

3) مراد صبري لاعب الإتصالات في مباراة أبو النمرس



هدافي المجموعة الخامسة:



يتصدر اللاعب أحمد أمين (اوفا) لاعب الدخان ترتيب الهدافين برصيد 20 هدف، يليه مصطفي زايد لاعب حلوان العام 14 هدف، ثم عمر علي لاعب المعادي 13 هدف، وسامح عاطف لاعب جولدي 10 أهداف.



قائمة الهدافين :



1- ممدوح رأفت (بيسا) لاعب القومي 9 أهداف

2- حسام أحمد لاعب الإتصالات 8 أهداف

3- مصطفي أوسي لاعب جولدي 8 أهداف

4- إسلام مجدي (تاكي) لاعب البدرشين 8 أهداف

5- مصطفي السعدني لاعب جولدي 7 أهداف

6- حسام العجوز لاعب جولدي 7 أهداف

7- محمد ناصر لاعب بشتيل 7 أهداف

8- حمادة عبد الرسول لاعب أكتوبر 7 أهداف

9- ياسر القاضي لاعب أكتوبر 7 أهداف

10- أدهم تركي لاعب المعادي 6 أهداف

11- ماندو حجازي لاعب المعادي 6 أهداف

12- كريم ناصر لاعب جينيس 6 أهداف

13- محمد عبد الحسيب (حسبو) لاعب أبو النمرس 6 أهداف

14- عمر زكي لاعب أكتوبر 6 أهداف

15- محمد دعبس لاعب الصيد 5 أهداف

16- مراد صبري لاعب الإتصالات 5 أهداف

17- عبد الرحمن فؤاد (بودي) لاعب الإتصالات 4 أهداف

18- محي الخولي لاعب الصيد 4 أهداف

19- محمد ممدوح (جزيرة) لاعب العياط 4 أهداف

20- محمد طارق (سفروتة) لاعب الصيد 3 أهداف



أهداف المجموعة الخامسة:



الأسبوع الأول: 16 هدف

الأسبوع الثاني: 11 هدف

الأسبوع الثالث: 19 هدف

الأسبوع الرابع: 20 هدف

الأسبوع الخامس: 13 هدف

الأسبوع السادس: 14 هدف

الأسبوع السابع: 17 هدف

الأسبوع الثامن: 20 هدف

الأسبوع التاسع: 11 هدف

الأسبوع العاشر: 20 هدف

الأسبوع الحادي عشر: 24 هدف

الأسبوع الثاني عشر: 23 هدف

الأسبوع الثالث عشر: 19 هدف

الأسبوع الرابع عشر: 18 هدف

الأسبوع الخامس عشر: 16 هدف

الأسبوع السادس عشر: 22 هدف

الأسبوع السابع عشر: 16 هدف

الأسبوع الثامن عشر: 19 هدف

الأسبوع التاسع عشر: 21 هدف

الأسبوع العشرين: 14 هدف

الأسبوع الحادي والعشرين: 22 هدف

الأسبوع الثاني والعشرين: 22 هدف

الأسبوع الثالث والعشرين: 21 هدف



ترتيب المجموعة الخامسة:



1- الدخان 59 نقطة

2- الإتصالات 56 نقطة

3- جولدي 45 نقطة

4- حلوان العام 40 نقطة

5- أكتوبر 34 نقطة

6- القومي 32 نقطة

7- المعادي 31 نقطة

8- بشتيل 29 نقطة

9- الصف 28 نقطة

10- العياط 25 نقطة

11- جبنيس 22 نقطة

12- أبو النمرس 20 نقطة

13- الصيد 17 نقطة

14- البدرشين 17 نقطة