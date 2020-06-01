أودي تعمل على تطوير سيارة كهربائية فريدة من نوعها

كشفت شركة أودي الألمانية عن مشروعها الجديد لتطوير سيارة كهربائية جديدة فريدة من نوعها، ويحمل مشروع أودي اسم Artemis، ويبدو أن الشركة تتجهز لمشروع ضخم خارج التوقعات





في مشروع Artemis سيكون تركيز أودي على تطوير سياراتها الكهربائية من ناحية المستخدم أكثر مما هو تطوير تقني، ومن الممكن أن يستخدم المشروع الموارد والتقنيات من الشركات الأخرى في مجموعة فولكس واجن، في النهاية تهدف أودي لصنع سيارة كهربائية عالية الكفاءة مزودة بتقنيات قيادة ذاتية متقدمة وقالت أودي أن فريقها الإبداعي “سيطور أنظمة جديدة تتمحور كلياً حول هذه السيارة، ما يتطلب تصميم نموذج عمل جديد لمرحلة الاستخدام بأكملها”.



